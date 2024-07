ANÁLISIS. ¿Puede tomar declaración el juez a Pedro Sánchez en la Moncloa?

No tendría que poder.

¿Por qué?

Porque el artículo 412.2 del la ley de Enjuiciamiento Criminal dice: "Están exentos de contribuir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento en razón de su cargo, el presidente y el resto de miembros del gobierno". Por tanto, Pedro Sánchez sólo tendría que responder las preguntas del juez por escrito.

¿Y si el juez Peinado le quiere tomar declaración no como presidente del Gobierno, sino como ciudadano Pedro Sánchez?

Él mismo descartó esta posibilidad cuando justificó la continuidad de la investigación sobre Begoña Gómez afirmando que "los hechos objetos de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han hecho por la investigada desde que su esposo es presidente del gobierno".

¿Entonces por qué le toma declaración en la Moncloa y no por escrito?

Porque es un caso claro de lawfare. Una instrucción judicial construida para perjudicar a un determinado político.

¿El 'fango' que dice combatir Pedro Sánchez?

Sí. Y en eso recuerda la mítica escena de la película Casablanca: ¡"Qué escándalo, aquí se juega!"

¿Pero eso no quiere decir que no tenga razón, no?

Efectivamente. Aquí se juega.