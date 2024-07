La Fiscalía y el abogado de Begoña Gómez recurren la citación del presidente

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Fiscalía y el abogado de Begoña Gómez han pedido al juez Juan Carlos Peinado que revoque la citación como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de julio en La Moncloa, en el marco de la causa en la que investiga a su mujer por presunto tráfico de influencias. En sendos recursos presentados ayer, el fiscal y el letrado Antonio Camacho critican con dureza la decisión que el juez de instrucción número 41 de Madrid adoptó el mismo día que compareció Begoña Gómez en calidad de investigada y se acogió a su derecho a no declarar. No entienden qué busca el magistrado con la testifical del jefe del Ejecutivo, que el fiscal no ve necesaria, útil ni pertinente, y que la defensa de Gómez considera que no existe “el más mínimo indicio” que la justifique “más allá de la voluntad libérrima” de Peinado.

“¿Qué se espera que declare sobre la actividad atribuida a su esposa? ¿Que sea la primera persona de los llamados que afirme esa influencia y prevalimiento ¿Que la conocía o que participó? ¿Que colaboró ¿Que fomentó la actividad”, se pregunta con ironía el fiscal.El abogado de Gómez, por su parte, critica que el juez haya incluido en su providencia artículos que “no existen”, considerando “obvio” que lo que quiere investigar “es una supuesta pretendida influencia” de Begoña Gómez en Pedro Sánchez y, si es así, sería “en atención al puesto que constitucionalmente ocupa como presidente del Gobierno”.Mientras, la Fiscalía Europea rechazó que Vox se persone como acusación popular en la investigación que ha asumido respecto al tema relativa a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés, quien mantiene relación con Gómez, financiada con fondos europeos.