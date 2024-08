Puigdemont, después del acuerdo ERC-PSC: "La detención será una posibilidad real de aquí a muy pocos días"

Publicado por acn

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha valorado la decisión de la militancia de ERC de investir al candidato socialista, Salvador Illa, y ha asegurado que eso "hace que la detención sea una posibilidad real de aquí a muchos pocos días". En una extensa carta publicada este sábado en X, Puigdemont reitera su voluntad de volver a Cataluña para el debate de investidura y ha asegurado: "Así como ir al exilio fue una decisión política, volver también lo es". "Si me detienen no será la primera vez. El hecho relevante no será este. El hecho verdaderamente importante será la evidencia de que en España las amnistías no amnistían y que hay jueces dispuestos a desobedecer la ley", ha apuntado al 130.º presidente de la Generalitat.

"Y que hay un gobierno español que se lo mira con la indolencia del resignado", ha añadido Puigdemont. "Hace más aspavientos porque un juez imputa a la mujer del presidente del gobierno y lo cita a declarar que no paso cuando el Tribunal Supremo se niega a aplicar la única ley que se ha aprobado en esta legislatura, y la única ley de amnistía aprobada desde la entrada en vigor de la Constitución", ha puesto sobre la mesa al expresidente de la Generalitat, desde Waterloo. "Quien se piense que eso no tendrá consecuencias, se equivoca", ha puntualizado Puigdemont, que ha avisado de que su detención significaría la violación no sólo de la ley de amnistía sino que se trataría de un arresto ilegal y desobedecer las decisiones internacionales de la ONU en el caso de los presos políticos catalanes.

"Un Govern de carácter españolista"

"La grave anomalía democrática que representaría la detención se tiene que entender en clave de confrontación contra un régimen demofóbico y no de lamento o de victimismo", ha recalcado al expresidente de la Generalitat. "Cómo me comentó un asistente al acto que organizamos en Els Banys d'Arles, no se trata de derramar lágrimas sino de sacar las garras", ha sentenciado Puigdemont, que ha lamentado claramente la decisión de la militancia de Esquerra de avalar la candidatura de Salvador Illa y el impacto negativo que tendrá para Cataluña "un Govern de carácter españolista". "Un Govern alérgico a la plena normalización de la lengua catalana y que no tendrá ninguna capacidad de negociación real con el gobierno español", ha criticado al expresidente catalán.

"Creo que antes de dar los votos para un gobierno del PSC en Cataluña había que explorar otras alternativas, incluida la repetición electoral en nuevas condiciones", ha insistido Puigdemont, que ha destapado que no ha querido opinar sobre la votación de la militancia de ERC para no ser acusado de hacer "chantaje emocional" ni "interferir en el proceso interno de otra formación política".

"No me convertiré en objeto de negociación"

"Sé que mi retorno puede comportar la detención y el ingreso en la prisión, quién sabe por cuánto de tiempo", ha reflexionado en voz alta el 130.º presidente de la Generalitat en la misiva. "Si sale adelante, imagino lo que me espera y sé lo que tengo que hacer. También lo que no tengo que hacer; por ejemplo, convertirme en objeto de negociación ni abonar ninguna decisión política que comporte renunciar a la lucha", ha afirmado Puigdemont. "Tengo la determinación personal a defender la causa de la independencia en cualquier situación y en cualquier contexto, sin ninguna renuncia," ha manifestado el expresidente de la Generalitat.

"La política catalana ha entrado en una nueva etapa, compleja y difícil, y requiere que haya organizaciones capaces de devolver confianza y esperanza a la gente que sueña una nación libre y próspera", ha comentado Puigdemont. "Hay que expulsar las malas artes y la toxicidad como tácticas de ganancias partidistas y nos tenemos que dirigir sin subterfugios ni viciadas estrategias de comunicación a toda aquella gente que ha dejado de confiar en la política como vehículo para discutir de los problemas y resolver el futuro", ha reclamado el expresidente de la Generalitat.

"No puede haber una estrategia anti-represiva si antes no hay una estrategia para la independencia. Y tampoco puede haber estrategia para la independencia si no hay una nacional, de país y al servicio de la defensa de Cataluña contra los que la quieren liquidar como nación", ha concluido Puigdemont