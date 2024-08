Puigdemont asume que será detenido al regresar a Catalunya

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, dio ayer por hecho que será detenido al regresar a Catalunya, lo que prometió que hará cuando, “en muy pocos días”, tenga lugar el debate de investidura en el Parlament: “Si se salen con la suya, imagino lo que me espera y sé lo que debo hacer”.

En una carta de tres páginas publicada en la red social X, el expresident también asume que si es arrestado –sobre él pesa una orden de detención nacional, tras no aplicársele la amnistía por el delito de malversación–, su estancia en prisión puede ser larga.“Sé que mi retorno puede comportar la detención e ingreso en prisión, quién sabe por cuánto tiempo”, indicó Puigdemont, que aseguró que no dejará que se le use como “objeto de negociación” ni que su eventual encarcelamiento sirva para “abonar ninguna decisión política que comporte renunciar a la lucha” por la independencia de Catalunya.Puigdemont señaló que el hecho “relevante” en caso de ser detenido será “la evidencia de que en España las amnistías no amnistían, hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y el Gobierno español se lo mira con la indolencia del resignado”.Mientras, la ejecutiva de Junts cargó contra el aval de la militancia de ERC en el pacto con el PSC para la investidura de Salvador Illa. En un comunicado, la formación cree que los republicanos han optado por “la peor de las alternativas posibles”, puesto que investirá a “un president que representa al PSC más españolista de la historia”. También se mostró como “la única fuerza independentista con las manos libres con capacidad de gobierno” y de “toma de decisiones” en el Parlament y en el Congreso. De hecho, aseguraron que utilizarán sus votos como “fuerza decisiva” del independentismo, para “seguir avanzando hacia la independencia y mejorar las condiciones de vida” de los catalanes.

La CUP augura que el Congreso impedirá la soberanía fiscal

La CUP se mostró ayer “muy escéptica” sobre el acuerdo ERC-PSC por la financiación singular de Catalunya avalada por las bases de los republicanos el viernes.La diputada Laia Estrada cuestionó que se pueda aplicar un cambio fiscal, “por la poca palabra que tiene el PSOE y por las pocas posibilidades reales que tiene una reforma de este calibre”. Estrada dio por hecho que el Congreso de los Diputados impedirá la soberanía fiscal, y señaló que “el PSOE ya ha dicho que habrá que pasar por un régimen común”. Por otro lado, criticó el posicionamiento de Jéssica Albiach por apoyar la investidura de Salvador Illa a pesar de que sigue vigente el proyecto del Hard Rock que habían situado hasta ahora como línea roja: “Debe de ser la hipocresía de los Comunes”.