Maduro da por “resuelto” el “brote fascista” tras 2.000 detenciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio ayer por “resuelto” el “brote fascista” en referencia a las protestas por supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales del pasado día 28 de la oposición y anunció que han sido detenidas 2.000 personas en la última semana.

“Resolvimos con la constitución y en paz el brote fascista. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para (las prisiones de) Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón”, advirtió durante su intervención ante la manifestación de apoyo al chavismo celebrada frente al Palacio de Miraflores de Caracas. “Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón. Muy grave lo que hicieron”, insistió durante la marcha ‘chavista’.El ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del Gobierno de Venezuela informó ayer de la incautación de un total de 156 piezas de armas de guerra que iban a ser utilizadas para “acciones violentas contra el pueblo”.Maduro mencionó también la orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ha dado 72 horas a la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que presente todos los documentos del proceso electoral, y recordó que esta sala del TSJ es la única que puede revisar todo “como lo manda la Constitución y las leyes”.Por su parte, la oposición venezolana denunció el intento de secuestro de unos de sus voluntarios en la jornada electoral del pasado 28 de julio, a manos de “sujetos armados” que han rodeado su vivienda en el marco de las manifestaciones organizadas este sábado para protestar por el supuesto fraude en los comicios.“Sujetos no identificados pretenden secuestrar a David Gelder, miembro de nuestro equipo nacional electoral”, informó el partido opositor Vente Venezuela en una publicación en su cuenta de la red social X, en la que agregó que algunos vecinos de la zona “se han movilizado para impedirlo”.En el exterior, los máximos responsables de los gobiernos de España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal pidieron en una declaración conjunta la publicación de las actas de las elecciones presidenciales venezolanas del último domingo y condenaron “contundentemente” cualquier detención.Los siete países señalan que la oposición ha recogido y publicado “más del 80 por ciento de las actas” de mesa. “Esta verificación es esencial para el reconocimiento de la voluntad del pueblo venezolano”, resalta.La líder opositora de Venezuela María Corina Machado agradeció este gesto y respaldó la exigencia de que se verifiquen cuanto antes, “a nivel internacional e independiente, las actas” que presentó la mayor coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en vista de que “el régimen no lo hizo en los plazos establecidos por la ley”.Por su parte, el Papa pidió, tras el rezo del ángelus, que en Venezuela se busque “la verdad” al tiempo que ha instado a las partes a usar “la moderación” y evitar “cualquier tipo de violencia”. Del mismo modo, instó a solucionar los contenciosos “con diálogo por el bien de la población y no por los intereses de cada parte”.