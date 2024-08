ERC exige a Puigdemont “rectificar” por culparle de su posible detención

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

ERC reclamó ayer “una rectificación y una disculpa” al expresident Carles Puigdemont después de que este publicara una carta el sábado en la que aseguraba que la decisión de investir a Salvador Illa hace que su detención “sea una posibilidad real dentro de muy pocos días”, en referencia a su posible regreso. En un comunicado, ERC lamentó la “ofensa”, pidió “respeto” a las decisiones de su militancia y además circunscribió la reacción de Junts a sus “intereses electorales”. Tras admitir que sus decisiones “pueden ser objeto de crítica”, el partido de Marta Rovira subrayó que no pueden “superarse determinados límites”.

Los republicanos defendieron que han “condenado siempre la represión política de todo el movimiento independentista y lo han combatido”, y señalaron que el regreso de Puigdemont responde a “una decisión personal y no colectiva”. “Tendrá todo nuestro apoyo en la lucha contra las decisiones políticas de los órganos judiciales que lo único que buscan es no aplicar una ley democrática”, añadieron, en referencia a la amnistía.Por su parte, la presidenta de Junts, Laura Borràs, retó a Illa a aclarar qué hará si Puigdemont es detenido en caso de regresar. “¿Qué hará si es detenido en su debate de investidura porque los jueces no aplican una ley que ha aprobado su partido y su Gobierno?”, preguntó en una entrevista en Catalunya Ràdio. Aunque evitó responder cómo deberían reaccionar a esta posibilidad, subrayó que no “reventaría” la investidura del líder del PSC, sino que “reventaría la democracia española, porque sería la confirmación de que el poder judicial actúa al margen del poder legislativo”. En respuesta a las palabras de Rovira, que la semana pasada opinó que el expresident “no se debe dejar detener”, Borràs rebatió ayer que Puigdemont “no se dejará detener”.Entretanto, el Consell de la República, que preside Puigdemont, señaló que el retorno del expresident será “un momento de fuerte simbolismo histórico” y pidió acompañamiento a las instituciones catalanas.El presidente de la ANC, Lluís Llach, reprochó que “los estrategas de ERC son tan pequeños que ahora nos quieren hacer creer que el president en el exilio vuelve para fastidiarles”. Llach asistió el fin de semana a un acto en Córcega y fue grabado aplaudiendo el discurso de tres miembros del Fronte di Liberazione Naziunale Corsu (FLNC), un grupo terrorista corso.

Ayuso carga contra la “secesión fiscal” y apela a barones del PSOE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insistió ayer en cargar contra el acuerdo entre ERC y los socialistas para la investidura de Salvador Illa, al tiempo que instó a los barones del PSOE a “entrar en razón” y pensar en “los españoles por encima de todo los demás”. Tildó de “secesión fiscal” el pacto entre republicanos y socialistas, y aseguró que abre la puerta a un “desguace económico” que supone, además, que si se vuelve “a un golpismo como el que se sufrió en el 2017”, ahora va a “haber dinero ilimitado de todos los españoles”. En este sentido, sostuvo que el objetivo del independentismo es “trocear” a España con el dinero de todos sus ciudadanos.Ayuso afeó a los barones socialistas que “tiene que llegar el tema del dinero para poder hacer algo”, en referencia a las críticas, entre otros, de Emiliano García-Page o Javier Lambán. Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, advirtió de que la financiación singular para Catalunya es un “paso previo” al referéndum y aseguró que, si Illa logra ser president, “lo será con la agenda más independentista de todos los presidentes de la Generalitat”.

Economistas prevén una mayor desigualdad entre comunidades

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advirtió ayer que establecer un modelo de financiación para Catalunya que imite el funcionamiento del Concierto Económico del País Vasco, ampliable también a otras regiones como la Comunidad de Madrid, “aumentaría muchísimo la desigualdad” entre territorios. En este escenario, el director ejecutivo de la fundación, Ángel de la Fuente, advirtió de que “la financiación de Extremadura o Andalucía se quedaría muy por debajo de Madrid o Catalunya”. “Si generalizamos el sistema y cada uno recauda todos sus impuestos o hay pequeños ajustes y transferencias al Estado, lo que pasará es que cada palo tendrá que aguantar su vela, o sea, que cada comunidad autónoma tendrá básicamente los ingresos que genere”, zanjó.Por otra parte, un estudio publicado por Fedea ratifica que Madrid, Catalunya y Baleares, las comunidades con mayor renta per cápita, fueron las únicas aportadoras netas al sistema de financiación autonómica (SFA) en 2022. En concreto, la comunidad que más aportó al sistema en 2022 fue Madrid, con 7.395 millones de euros, seguida de Catalunya, con 2.088 millones y Baleares, con 345 millones.