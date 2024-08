Aragonès saca pecho del pacto fiscal en su adiós

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El president en funciones, Pere Aragonès, aprovechó ayer la que posiblemente será la última reunión del actual Govern para reivindicar que su Executiu ha logrado “acuerdos políticos de fondo”, como la financiación singular, que aseguró que “supondrá “el salto más importante en la soberanía de Catalunya” desde que se reinstauró la Generalitat, en 1977. También subrayó los avances en políticas sociales y defendió la vía del “diálogo y la negociación” con el Estado para abordar el conflicto político. Subrayó que este “compromiso” “ha permitido avanzar, dejar atrás la represión y alcanzar las cuotas de autogobierno más relevantes de los últimos 18 años”. En este contexto también situó la amnistía como un “paso de gigante” para “reconocer la injusticia” hacia el independentismo. Aunque evitó hablar de un “cambio de época”, se limitó a decir que “el Govern que entrará se encontrará una Catalunya mejor que cuando nos la encontramos en 2021”.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, avanzó ayer que el partido pedirá al presidente del Parlament, Josep Rull, que suspenda el pleno de investidura si el expresident Carles Puigdemont es detenido al regresar a Catalunya para asistir a la sesión parlamentaria mañana. “No son condiciones de hacer este pleno”, aseguró en una entrevista en 324, en la que anunció que los diputados de Junts abandonarán el hemiciclo si el expresident no puede asistir al pleno.

Aseguró que Puigdemont “no viene a dejarse detener, sino a ejercer sus derechos políticos” y negó que haya un pacto para que se le detenga de alguna manera determinada. Reiteró que el expresident regresará como “persona beneficiaria de la ley de amnistía” y que la intención es que pueda participar en la sesión de investidura. En este contexto, Turull avisó que si se produce el arresto y el PSOE“mira hacia otro lado”, Junts tendrá que “replantear” su apoyo al Gobierno español. “Actuaremos en consecuencia”, dijo.El líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, reclamó una condena por parte “no sólo a las fuerzas independentistas sino del conjunto de las fuerzas democráticas” si Puigdemont es detenido, y denunció la “actitud de rebelión” que cree que ha adoptado el Tribunal Supremo no amnistiando al expresident.La portavoz de ERC, la leridana Marta Vilalta, admitió que “seguramente será necesario” suspender temporalmente el pleno de investidura si Puigdemot es detenido y, tras pedir a Junts que “no alimente la crispación”, llamó al independentismo a reconstruir puentes. Mientras, el president en funciones, Pere Aragonès, confió en que Puigdemont no sea detenido y dijo que, en todo caso, “la responsabilidad” de una posible detención del expresident si regresa es del Tribunal Supremo. Aseguró que el expresident debe volver “en plena libertad, como debería producirse aplicando la ley de Amnistía”.El PP sostuvo que Puigdemont debe “rendir cuentas por sus delitos” ante los tribunales antes de volver al Parlament, y Vox exigió a Rull que “no consienta la humillación” de dejar que el expresident entre en la Cámara. El partido ha llamado a concentrarse mañana para recibir a Puigdemont con banderas de España, mientras que la Associació de Municipis per la Independència ha instado a los más de 700 alcaldes independentistas que conforman la asociación a arropar al expresident.

Un escenario plagado de incógnitas e incertezas

Carles Puigdemont podría ser detenido si regresa a Catalunya porque el juez que instruye el procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, mantiene activa la orden estatal de captura tras haberse negado a amnistiar la malversación. En el hipotético caso de efectuarse la detención, el expresident pasaría a disposición del juzgado de guardia del lugar donde haya sido arrestado. Una vez allí, se comunicaría a la Fiscalía y al Supremo la detención, y sería el alto tribunal el que decidiera si debe ser trasladado a Madrid, dejarle en libertad y citarle para comparecer o decretar prisión. En todo caso, habrá que ver si Puigdemont logra entrar en el Parlament sin ser arrestado antes. La Cámara tiene un protocolo de seguridad que regula la presencia policial al edificio, pero lo que no podrá evitar es que sea arrestado antes de entrar en el edificio o a su salida.

Acusan a Sánchez de “corrupción política”

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), insistió ayer en tildar de “corrupción política” el pacto entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa, y acusó al presidente español, Pedro Sánchez, de “comprar votos” a cambio de una financiación singular para Catalunya. El Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page, defendió una financiación autonómica que sea “justa y tenga en cuenta la realidad de cada territorio”.

Los socialistas censuran el “dumping fiscal” de Ayuso

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, reprochó al PP que su propuesta de financiación se basa en “bajar impuestos solo a los más ricos” y pedir “más y más dinero” al Estado. También criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al asegurar que su gobierno aplica “dumping fiscal”. “Cuando los gobiernos del PP están en las autonomías, la sanidad y la educación solamente tienen un destino, la privatización”, zanjó.

Sumar descalifica el concierto económico

El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín Urriza, descalificó el concierto fiscal para Catalunya al considerar que pone en riesgo la redistribución entre comunidades autónomas como “ya lo hacen el régimen foral o el paraíso fiscal de Madrid”. Advirtió de que el concierto podría perjudicar a la “autonomía fiscal de la Administración Central”, y urgió al PSOE a impulsar una reforma que termine con la “deserción fiscal” de los ricos.

Guerra insta al PSOE a “impedir” el cupo catalán

El exvicepresidente del Gobierno español e histórico dirigente socialista Alfonso Guerra instó al PSOE a dar una “respuesta contundente” al concierto económico de Catalunya, pactado con ERC en el marco de la investidura de Salvador Illa, y afirmó que es un “atropello” y un “latrocinio que elimina la solidaridad entre los españoles”.

El PP carga contra Llach por su viaje a Córcega

El PP denunció ayer la participación del presidente de la ANC, Lluís Llach, y de Bildu en un acto en Córcega al que asistieron grupos independentistas de diferentes países y en el que, según algunos medios, participaron activistas corsos armados. El diputado del PP por Álava en el Parlamento vasco, Carmelo Barrio, tildó esta jornada de “reivindicación terrorista”.