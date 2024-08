Absuelto el concejal de Junts per Tortosa acusado de agresión

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El juzgado de instrucción 4 de Tortosa absolvió ayer al concejal de Junts per Tortosa Domingo Tomàs, que estaba acusado de agredir a un miembro de un grupo de teatro durante la fiesta del Renaixement, el 22 de julio. La magistrada no ve acreditado que se produjeran los hechos, y la sentencia puede recurrirse. Junts per Tortosa insistió en que la denuncia tenía “intencionalidad política”, ya que la habría interpuesto “un militante histórico del PSC”.