ERC recuerda que el suyo es un “sí con condiciones” y “sólo para el acuerdo”Jové advierte que “no nos temblará el pulso”

El presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, recordó que el ‘sí’ de los republicanos a la investidura del candidato del PSC, Salvador Illa, tiene “condiciones” y que es “sólo para el acuerdo”.

Durante el debate de investidura, Jové avisó de que con el pacto “no se cierra nada”, y que el ‘sí’ de ERC en el PSC está “cargado de ‘nos’”. “Es un ‘sí’ en guardia, vigilante y exigente”, insistió el presidente del grupo parlamentario de Esquerra, que agradeció los “movimientos” del PSC y su asunción de compromisos en las últimas semanas. “Queremos tener la certeza de que la apuesta es sincera”, advirtió Jové, quien dejó claro en Illa que ahora toca a los socialistas convencer a ERC de que cumplirán el pacto, “con hechos y no sólo con palabras”.Jové subrayó que su partido siente “desconfianza y distancia” respecto al PSC, porque tiene “memoria y motivos”. Pero destacó la relevancia de los acuerdos alcanzados, sobre todo en lo que se refiere a la financiación singular. El dirigente republicano apuntó que sólo con la investidura no se puede hacer cumplir el acuerdo, pero que ERC también sabe que el PSC entiende que no tiene “garantizada” la legislatura. Desde la oposición, Esquerra trabajará por el cumplimiento del pacto, tal y como afirmó Jové, que repitió que a los republicanos no les “temblará el pulso” para decir “hasta aquí”, si los socialistas no aplican lo acordado.Jové también alabó y agradeció la labor del Govern del president Pere Aragonès, con quien se abrazó al terminar su intervención.Tras la vuelta de Carles Puigdemont, Jové también celebró que haya podido regresar a Catalunya: “Bentornat a casa, president”, dijo. El líder del grupo de ERC añadió que el líder moral de Junts “debería estar en estos momentos” en el Parlament, pero que no ha podido ocupar su escaño pese a la amnistía. “Es una aberración democrática”.