Illa es president el día que Puigdemont reaparece y se zafa de los Mossos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El líder socialista, Salvador Illa, fue elegido ayer president por mayoría absoluta gracias a los votos del PSC, ERC y Comuns como estaba previsto, pero en una jornada convulsa. Comenzó con la reaparición de Carles Puigdemont, quien se dio un baño de masas en Barcelona pero logró zafarse de los Mossos d'Esquadra y evitó su detención

La jornada de ayer arrancó con Carles Puigdemont cumpliendo su compromiso de volver a Barcelona, donde protagonizó una breve aparición pública y se esfumó, sin asistir al pleno del Parlament, como dijo que era su intención, y dejando en entredicho a los Mossos, incapaces de detenerle. El hecho de que no fuera arrestado se tradujo en que el debate de investidura, pese a sus muchos contratiempos, culminó con la elección de Illa en primera votación y con mayoría absoluta, gracias a los 68 votos de PSC (42), ERC (20) y Comuns (6).

Todo empezó pocos minutos antes de las nueve de la mañana, cuando, caminando por la calle Trafalgar de Barcelona, Puigdemont irrumpió acompañado del secretario general de JxCat, Jordi Turull, y alcanzó el escenario montado ante el Arc de Triomf, en el paseo Lluís Companys, donde pronunció un breve discurso con una frase para la historia. Parafraseó el “Ya estoy aquí” del expresident Josep Tarradellas al afirmar ante las miles de personas que le escuchaban que “aún estamos aquí”. Puigdemont, que llevaba siete años fuera de Catalunya, logró escabullirse después y evitar ser detenido por los Mossos a pesar de los cientos de periodistas y cámaras y los miles de teléfonos móviles que intentaban seguir sus pasos. Después llegaron una polémica e infructuosa operación jaula que convirtió buena parte de las carreteras catalanas en un ratonera y las cargas policías, incluso con gas pimienta, contra manifestantes que trataron de acceder al parque de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament.Allí, Salvador Illa se sometió al pleno de investidura y una votación de los diputados, a los que llamó uno por uno la parlamentaria socialista leridana Judith Alcalá, que no registró sorpresas, al superarla por mayoría absoluta. Cuando fue nombrado el ausente Carles Puigdemont, los diputados de Junts rompieron en aplausos, secundados por algunos miembros de Esquerra, como el caso de Marta Vilalta.Illa había arrancado su intervención reclamando la aplicación de la amnistía y sin escatimar elogios a Esquerra y Comuns, cuyos votos le convierten en el 133 president de la Generalitat. Tras su intervención, la jornada matutina del pleno se desarrolló con normalidad. Esquerra advirtió de su sí crítico y su vigilancia férrea del cumplimientos de los acuerdos pactados, que incluyen la financiación singular para Catalunya. Mientras, tanto Junts como PP no ahorraron críticas a Illa y a los acuerdos. Fue el momento de un receso para comer, tras el que los juntistas intentaron por dos veces la suspensión del pleno, por la situación de Puigdemont, bajo riesgo de ser detenido, un riesgo que temían que se repitiera con Jordi Turull. Finalmente, al secretario general de Junts le buscaban los Mossos, pero para interrogarle. Tras la reunión de la Junta de Portavoces de los grupos parlamentarios y de la Mesa de la cámara, el pleno se reanudó con normalidad, aunque con retraso. A las 19:30 horas, después de más de nueve horas de debate Illa conseguía la mayoría absoluta de 68 votos, frente a los 66 en contra de JxCat, PP, Vox, la CUP y Aliança Catalana, con un matiz: el único diputado que no ejerció su voto -ni presencial ni por delegación- fue precisamente Puigdemont.Poco después, a las 20.25 horas, Salvador Illa salía del Parlament tras saludar a su antecesor, Pere Aragonès, y pasar revista al cuerpo de guardia del Parlament de los Mossos. La composición de su Govern es ahora la gran incógnita.

«Catalunya debe mirar hacia adelante, no puede perder el tiempo, debe contar además con todo el mundo»«Gobernaré para todos. Vengo a construir, no a desmontar»«Pido (al poder judicial) la aplicación ágil, rápida y sin subterfugios de la ley de Amnistía» «He venido para recordarles que aún estamos aquí»«Debemos saber preparar nuevas oportunidades, porque las tendremos y las ganaremos. No sé cuándo nos volveremos a ver, pero pase lo que pase, cuándo nos volvamos a ver, podremos volver a gritar juntos ‘Visca Catalunya lliure’»