Israel ordena evacuaciones en el sur de Gaza mientras se prepara ante la amenaza de Irán

El Ejército israelí continúa machacando la Franja de Gaza, donde ayer murieron más de 40 personas, y volvió a ordenar la evacuación de múltiples barrios orientales de la localidad sureña de Jan Yunis en vistas a una futura operación militar contra milicianos palestinos. Mientras, los esfuerzos diplomáticos para evitar un conflicto en la región se multiplican, después de que Irán haya amenazado a Israel con un gran ataque por el asesinato en Teherán del anterior líder político de Hamás, Ismail Haniyeh. EEUU intenta calmar la situación e insiste en que las negociaciones para llegar a un alto el fuego están en la “fase final”.

Con todo, Teherán cerró la madrugada de ayer su espacio aéreo a la aviación civil durante tres horas para hacer ejercicios militares, generando más confusión y temor a un ataque que algunos prevén inminente.Por otra parte, el grupo chií libanés Hizbulá planea atacar Israel en los próximos días, según la cadena CNN. Hizbulá, que ha jurado venganza por la muerte en un ataque israelí en Beirut el 30 de julio de su líder militar, Fuad Shukr, baraja una operación militar contra Israel independientemente de lo que decida hacer Irán. En este contexto, el ministro de Defensa israelí aseguró que “frente a los intentos del enemigo de sembrar miedo en el frente interno, debemos continuar con un estilo de vida normal en la medida de lo posible”. El Ejército israelí publicó imágenes de lo que dice son pasadizos usados por las milicias palestinas entre viviendas de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. “Estos fueron diseñados para ser usados en emboscadas contra las tropas israelíes, usando a la población civil como escudos humanos”, dijo.Por otra parte, la Autoridad Palestina ha pedido al Tribunal Penal Internacional que emita una orden de arresto contra el ministro de Finanzas de Israel, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, por defender el lunes que podría estar “justificado” matar de hambre a palestinos. La ONG israelí B’Tselem ha publicado un informe que relata presuntas violaciones y torturas a presos palestinos efectuados por soldados de Jerusalén. En el texto, publicado poco después de que cinco militares fueran arrestados por sodomizar a un detenido hasta herirlo de gravedad en la cárcel de Sde Teiman, un preso relata cómo o un soldado le desnudó e intentó introducirle una zanahoria en el ano mientras el resto de carceleros lo grababan.

Netanyahu se aferra al cargo pese a la tensión en su Gobierno

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste en que permanecerá en el cargo tanto como pueda, a pesar de las críticas recibidas y la tensión en el seno de su Gobierno por la gestión del conflicto con Hamás. En una entrevista a la revista estadounidense Time, el mandatario ha evitado disculparse por no haber impedido el ataque del 7 de octubre, al tiempo que afirma que su principal error fue ceder a la resistencia de su Gabinete de Seguridad a emprender una guerra abierta. Sostiene que “en todo caso, no cuestioné lo suficiente la suposición que era común a todas las agencias de seguridad” de que Hamás no iba a atacar.Paralelamente, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, recordó ayer a Netanyahu que el que fuera jefe de Gobierno durante la Guerra de los Seis Días, Levi Eskhol, “no esperó” para lanzar ataques preventivos ante posibles ofensivas de sus rivales.