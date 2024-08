Los Mossos siguen buscando a Puigdemont en Catalunya y acusan a su entorno de desinformar

Publicado por agències / redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra siguen buscando al expresidente Carles Puigdemont en Catalunya y acusan a su entorno de “desinformar”. En la rueda de prensa para dar explicaciones sobre el operativo policial del jueves por el debate de investidura y el retorno de Puigdemont, el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent ha dicho que no tiene elementos objetivos para poder afirmar que el expresidente haya vuelto a Bélgica, como asegura el secretario general de Junts, Jordi Turull. “No puedo dar crédito a la persona que lo ayudó a marcharse”, ha apuntado Sallent, que ha negado que los Mossos hicieran el “ridículo” y ha apuntado que la aparición de Puigdemont fue más propia de “Jimmy Jump” que de alguien con su antiguo rol institucional.

Afirman que no son una "policía patriótica"

El comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, ha acusado a Carles Puigdemont y a su entorno de no ser "leales" al cuerpo al intentar utilizarlos para que su eventual detención "desestabilizara" el acuerdo para investir al socialista Salvador Illa y ha afirmado que no aceptan ser una "policía patriótica". Así lo ha indicado Sallent este viernes en una rueda de prensa en la que ha admitido que ayer no pudieron detener a Puigdemont "por más" que lo intentaron y ha denunciado una "verdadera campaña de desinformación" por parte del entorno del expresidente catalán sobre su regreso a España.

En ese sentido, según el comisario jefe, los Mossos d'Esquadra creyeron lo que Puigdemont y su entorno venían anunciando desde hace días sobre sus intenciones de asistir al pleno de investidura: "Es alguien que ha sido presidente de la Generalitat, no es un Jodorovich ni una persona que se dedique al crimen organizado". Sallent, que ha insistido en negar cualquier tipo de negociación con Puigdemont y su entorno para pactar su detención, ha cargado también contra los dos mossos d'esquadra que han sido detenidos por ayudar al líder de Junts a regresar a Barcelona y volver a huir, lo que considera "reprobable, inaceptable y una afrenta al cuerpo": "No merecen vestir nuestro uniforme".