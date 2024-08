Elena culpa a Puigdemont del fiasco de su no detención sin pizca de autocrítica

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El conseller del Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, compareció ayer ante la prensa para dar explicaciones por el fiasco de la no detención la víspera de Carles Puigdemont, sobre quien cargó todas las culpas, en una intervención ausente de toda autocrítica. Los Mossos niegan el ridículo aunque admiten que “no lo vimos venir”.

El Govern y los Mossos acusaron a Carles Puigdemont de no ser “leal” y de mantener un comportamiento “impropio” en alguien que fue president de la Genearalitat al intentar usar a la policía para “dinamitar” la investidura de Salvador Illa y “desestabilizar” el acuerdo que le daba la mayoría. Así lo aseguraron Joan Ignasi Elena, y el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, en una rueda de prensa en la que admitieron “desaciertos” en el dispositivo para detener a Puigdemont, aunque no creen que hicieran el “ridículo” y descartaron dimisiones en la policía, a pocos días de concretarse un cambio de Govern. Todo ello en una comparecencia sin autocrítica.

Elena arremetió contra Puigdemont y dijo que “no preveíamos un comportamiento tan impropio de quien fue la máxima autoridad del país”. Defendió que el operativo era “dimensionado”, aunque se abrirá una investigación para analizar si hubo fallos, mientras cargó contra quienes intentaron “desprestigiar” el pleno de investidura de Illa con “ataques injustos y falsos” para situar al actual Govern de ERC “fuera del frente del independentismo” y hacerlo “cómplice del españolismo”.Sallent fue muy crítico con la actitud del líder de Junts y de su entorno, a los que recriminó que no fuesen “leales” con los Mossos, al intentar utilizarlos. Dijo que “por más” que lo intentaron, no pudieron detener a Puigdemont, al tiempo que denunció una “verdadera campaña de desinformación” por parte del entorno del expresident sobre su regreso a España. Creyeron lo que Puigdemont y su entorno venían anunciando desde hace días sobre sus intenciones de asistir al pleno de investidura: “Es alguien que ha sido president, no es un Jodorovich ni una persona que se dedique al crimen organizado”. “Se pareció más a lo que hace Jimmy Jump”, lamentó Sallent, en referencia al espontáneo acostumbrado a irrumpir en eventos deportivos de masas. Defendió que los Mossos lograron su objetivo de garantizar el orden público y la seguridad del pleno de investidura, aunque fallaron en el de la detención de Puigdemont. También insistió en negar cualquier tipo de acuerdo con Puigdemont o su entorno para pactar su detención. El comisario jefe fue muy duro con los mossos detenidos por ayudar al líder de Junts a regresar a Barcelona y volver a huir. “No merecen vestir nuestro uniforme”, dijo. El jueves se movilizó a 602 efectivos policiales, sin contar los que se desplegaron en el dispositivo Jaula.

En plena polémica, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo que el operativo policial del jueves era “responsabilidad” de los Mossos. “Es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos”, que eran la policía competente, tanto para garantizar la normalidad del pleno del Parlament como el cumplimiento de “los mandatos del Supremo” afirmó en declaraciones en la embajada de España en París. El ministro no se refirió en ningún momento a cómo pudo atravesar la frontera Carles Puigdemont, teniendo en cuenta que el control de los límites territoriales del Estado corresponde a las fuerzas de seguridad que controla la Moncloa.

El juez Llarena pide explicaciones a Mossos y ministerio

El juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ha pedido a los Mossos d’Esquadra y al ministerio del Interior que informen sobre el operativo policial planificado para la detención de Carles Puigdemont y “sobre los elementos que determinaron su fracaso desde un aspecto técnico policial”. En dos providencias, el magistrado del Tribunal Supremo pregunta al cuerpo policial y al ministerio cuál era el operativo inicialmente aprobado y dispuesto para su detección en frontera y detención, así como las órdenes posteriores que fueron cursadas el jueves para su detección en frontera y detención, después de su fuga. El juez explica en sus resoluciones que ha “tenido conocimiento de que el procesado en rebeldía estuvo presente en Barcelona protagonizando un acto público en las inmediaciones del Parlament de Catalunya y que al finalizar el mismo logró eludir la orden de detención emitida contra él”. Es por eso que Llarena insta a los Mossos y a Interior a detallar “quiénes eran los agentes responsables del diseño del operativo, los responsables de su aprobación y los que se les encomendó su ejecución o despliegue operativo”.Hasta el momento tres mossos han sido detenidos por presuntamente ayudar a Puigdemont en su fuga.

«No preveíamos un comportamiento tan impropio de quien fue la máxima autoridad del país»«Pido que quiten al cuerpo de Mossos del debate» «Los Mossos no dimiten.. Se nos nombra y cesa»«Ya hemos tenido ejemplos de lo que es una policía patriótica, y eso no lo seremos nunca»