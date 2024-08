Puigdemont defiende en un vídeo que huyó por los "costes enormes" y dice que estaba "preparado"

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

Carles Puigdemont defiende que huyó después de la reaparición en el Arco de Triunfo de Barcelona este jueves por los "costes enormes" que habría representado su detención para ser entregado a las autoridades judiciales españolas. En un vídeo difundido en sus redes sociales, donde reitera que ha vuelto a la Casa de la República de Waterloo (Bélgica), el expresidente señala que el plan para desaparecer estaba "preparado" en caso de que no pudiera acceder al Parlament para el debate de investidura de Salvador Illa. En el mismo mensaje, el diputado de Junts también denuncia la "colaboración entusiasta" del Departamento de Interior a través del operativo de los Mossos d'Esquadra.

En un vídeo de ocho minutos desde Waterloo, Carles Puigdemont defiende que "quería estar en el Parlament para estar presente en la sesión" de investidura y "poder ejercer mi derecho a hablar y mi derecho a votar". No obstante, añade que "desde primera hora de la mañana quedó claro que el Departament de Interior había organizado un dispositivo policial para impedirme entrar al Parque de la Ciutadella y que pudiera ejercer mis derechos fundamentales". "En este contexto, intentar acceder al Parlament habría representado una detención segura, y no tener la más mínima posibilidad de dirigirme a la cámara, que era mi objetivo. Habría equivalido a una entrega voluntaria para que se hiciera efectiva mi detención", lamenta el expresidente. "Nunca he querido entregarme a una autoridad judicial que ni es competente para perseguirnos, ni tiene nada de interés en hacer justicia. Aquello que pretende es hacer política".

En este sentido, Puigdemont señala que sabía a lo que se arriesgaba, que intentó acceder al Parlament pero como "a todos nos parecía imposible", él estaba "preparado" para desaparecer después del acto de recibimiento en el Arco de Triunfo, para "intentar la extracción en un contexto de represión y rodeo totales". En aquel momento, el jefe de filas de Junts justifica que el objetivo pasó a ser "poder volver a un lugar seguro primero y después a mi residencia belga, en Waterloo". Según dice, "hay que denunciar internacionalmente un estado español que no se comporta de manera democrática, que permite que juzgas del Tribunal Supremo se burlen leyes que aprueba su Parlament".

La "colaboración entusiasta" del Govern

Por otra parte, Carles Puigdemont también admite que "no podía imaginar que en esta estratégica de rebelión contarían con la colaboración, a veces entusiasta, de un Govern de Cataluña al cual ya se le había acabado el tiempo". Ha puesto el foco especialmente en las cargas policiales en los entornos del Parque de la Ciutadella y las detenciones de mossos que lo acompañaban, que ha calificado de "represión feroz" y "ensañamiento" con voluntad de "venganza". "Lo podíamos esperar de los peores días de la represión del gobierno del PP de Mariano Rajoy, pero no de nuestro Govern", critica. Con respecto al cambio de Gobierno con la investidura de Salvador Illa, Puigdemont asegura que "se ha acabado una fase del proceso de independencia, pero no el proceso de independencia". El expresidente admite que no son "las circunstancias más favorables", pero llama a "luchar" por conseguir los objetivos.