Alerta máxima tras el ataque con cóctel molotov a una mezquita en Reino Unido

Varios individuos no identificados lanzaron la madrugada de ayer un cóctel molotov contra una mezquita e incendiaron varios coches en la región británica de Irlanda del Norte, en un nuevo episodio de violencia ultraderechista. Los hechos tuvieron lugar en Co Down sobre la una de la madrugada de ayer, pero la bomba incendiaria no provocó ningún incendio. Además, en el edificio apareció una pintada racista, según la televisión pública irlandesa RTÉ.

Paralelamente, unas 15.000 personas participaron ayer en una marcha para protestar en el centro de Belfast, en Irlanda del Norte, contra la ola de disturbios y protestas ultraderechista y los recientes ataques contra inmigrantes.El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que las fuerzas del orden están en “alerta máxima”, con el despliegue de 6.000 agentes especializados para evitar que se repitan este fin de semana los disturbios y agresiones racistas alentadas por la extrema derecha. Por el momento, los disturbios violentos alentados principalmente por grupos de ultraderecha y antirracistas tras la muerte de tres niñas en un acuchillamiento múltiple en Southport a manos de un joven galés de padres ruandeses, han dejado más de 700 arrestados.