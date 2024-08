Cargos de Junts se autoinculpan por cubrir a Puigdemont ante el juez

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Diputados del Parlament y del Congreso y senadores de Junts han presentado escritos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) donde se autoinculpan por acompañar al expresident Carles Puigdemont durante su acto de bienvenida en Barcelona el pasado jueves día 8 de agosto. En un comunicado emitido ayer, Junts criticó “la persecución indiscriminada de personas a raíz de estos actos, así como las detenciones arbitrarias que se produjeron”, en referencia a los tres Mossos d’Esquadra arrestados por presuntamente ayudar al expresident de la Generalitat.

En el comunicado, los parlamentarios y senadores defienden la “inexistencia de hechos constitutivos de delito” y consideran que es ilegal no aplicar la ley de Amnistía.“Nosotros también participamos en el acto, lo acompañamos, ayudamos en su protección y estuvimos con él hasta su marcha”, aseguran en los escritos presentados al Supremo y TSJC.Entre los firmantes, están el presidente del Parlament, Josep Rull, y cargos de Junts como el presidente del grupo parlamentario en el Parlament, Albert Batet, y la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras.El Consell de la República lanzó precisamente ayer una campaña para instar a la “autoinculpación” ante la justicia a las personas que asistieron al acto del retorno de Puigdemont. El exconseller de Cultura y diputado de Junts en el Parlament, Lluís Puig, indicó que Puigdemont le pidió no acompañarlo en su regreso: “Es uno de los momentos en los que más me ha costado obedecer al president. Nos pidió que hiciéramos el favor de no acompañarle, porque él asumía el riesgo que comportaba todo ello”.En una entrevista en Vilaweb, relató que una vez analizada la logística de lo que podía pasar, se cercioraron de que “la entrada ya era complicada, pero si de alguna manera había que salir, con uno era lo suficientemente difícil, y con dos o tres era imposible”. También apuntó que les pidió que continuasen siendo “una voz libre en el exilio” en el caso que fuese detenido, y al preguntársele por si sabía lo que iba a pasar el jueves pasado, lo negó, pero admitió que la huida del expresident era una de las opciones contempladas.

Patxi López dice que con Salvador Illa “no habrá declaraciones unilaterales ni referéndums ilegales”

El dirigente del PP Elías Bendodo anunció ayer que su formación presentará en septiembre una batería de mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamentos autonómicos para obligar a las federaciones territoriales del PSOE a posicionarse sobre la financiación singular para Catalunya. Dijo que estas iniciativas servirán “como oportunidad para el socialismo que se incomoda” con este acuerdo entre el PSC y ERC para que Catalunya salga del régimen común y comience a recaudar el cien por cien de los impuestos. Citó directamente “el socialismo de Barbón, el socialismo de Page o el socialismo del líder socialista en Extremadura”, los barones del PSOE más críticos.

Mientras, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, definió como fallido “profeta del apocalipsis” al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para recriminarle que no acierte con sus predicciones, porque en Catalunya ha “triunfado la convivencia” y la economía española es el “motor económico de Europa”. Criticó la postura del PP frente al nuevo Govern de Salvador Illa, con el que “no va a haber declaraciones unilaterales de independencia ni referéndums ilegales”. “Ni va a haber un conflicto permanente y, por supuesto, no va a haber ni división ni fractura social”, algo que ocurrió con un Gobierno del PP en España, dijo.Por su lado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseveró que no ha efectuado “ninguna descalificación general a ningún tribunal, ni a ningún juez”, sino que únicamente ha “analizado una cuestión desde una óptica estrictamente jurídica”. Puente ha criticado varias veces la negativa del Supremo de no amnistiar a Puigdemont. Dice que no se entiende la decisión “ni desde la lógica jurídica ni desde la lógica argumental”.

Boye: “Los actos de desobediencia civil finalmente dan frutos”

El abogado del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, hizo ayer una reflexión sobre la desobediencia civil días después de que su cliente reapareciera brevemente en Barcelona y luego volviera hacia el exilio, sorteando un amplio dispositivo policial que pretendía detenerlo. “Los actos de desobediencia civil primero no se entienden, después se ridiculizan y, finalmente, acaban dando sus frutos”, afirmó en un mensaje a en su cuenta personal de la red social X. En los últimos días, el abogado ha ido denunciando en las redes sociales una “cacería de brujas sin amparo legal” contra los mossos d’esquadra que ayudaron a Carles Puigdemont a huir ante su orden de detención.