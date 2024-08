Puigdemont denuncia un “golpe de Estado híbrido”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El expresident Carles Puigdemont acusó ayer a la judicatura española de dar un “golpe de Estado híbrido” y, una semana después de su fugaz regreso a Barcelona y posterior huida a Bélgica, denunció que no se le aplique la ley de amnistía. “Ciertos jueces subvierten la voluntad del pueblo y anulan la legislación aprobada”, denunció en un artículo en el medio Politico, en el que aseguró que no regresó “para ser detenido”, sino para “ejercer mi derecho a resistir la opresión” que, a su juicio, cometen los jueces al no amnistiarle. En este sentido, deslizó que no podrá volver de forma “permanente” hasta que los jueces “respeten” la ley.

Puigdemont afirmó que “activó el plan alternativo” para no ser arrestado, ya que quería ir al Parlament para acudir al debate de investidura, pero la Policía “había acordonado la zona”. También aprovechó para acusar a los Mossos d’Esquadra de haber “provocado el caos en toda Catalunya” con la operación Jaula para intentar detenerle, y recordó que el último dispositivo similar se efectuó tras los atentados de las Rambles de Barcelona en 2017.El expresident añadió que cruzó la frontera hacia Francia sentado en el asiento trasero de un “vehículo privado”. “No era necesario esconderse en el maletero de un coche, como dicen que hice”, dijo.Entretanto, el ministerio del Interior ha presentado un nuevo informe al Tribunal Supremo en el que detalla que la Policía Nacional y la Guardia Civil montaron un operativo alrededor del Parlament para intentar localizar al expresident. Un despliegue que no comunicaron a los Mossos, según El Periódico. La semana pasada, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska afirmó en un informe solicitado por el juez Llarena que la Policía catalana había rechazado la ayuda ofrecida para intentar arrestar a Puigdemont.

El PP afirma que la Moncloa y los independentistas pactaron todo

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, denunció ayer la existencia de un supuesto pacto entre el Gobierno español y el independentismo sobre el regreso y la posterior huida de Carles Puigdemont. “Desde el ministerio del Interior culpan a los Mossos y a la Generalitat. Desde la Generalitat responsabilizan al ministerio, y al final los responsables de la fuga de Puigdemont son todos. El pacto entre trileros se resume en impunidad por sillones”, dijo. En otro orden de cosas, Manos Limpias ha denunciado al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, por “cooperar” en su huida.