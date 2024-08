El asesino del niño de Toledo afirma que su “otro yo” cometió el crimen

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El joven de 20 años arrestado el lunes por matar a un niño de once a cuchilladas en la localidad toledana de Mocejón el domingo ha asegurado a la Guardia Civil que no se pudo controlar a sí mismo y que “su otro yo” fue el que cometió el crimen. Así lo indican fuentes próximas a la investigación, que señalan que, durante su primera declaración tras la detención, el joven deliraba al hablar y no mantenía un discurso coherente. Esto podría indicar que padece algún trastorno mental y, de hecho, según el diario ABC, su padre habría afirmado que sufre un 70% de discapacidad psíquica. Los investigadores están pendientes de documentación que acredite este supuesto trastorno y que el joven sea sometido a los exámenes psiquiátricos.

Por el momento, se desconoce cuál es el móvil del crimen, y no consta que el detenido, de nacionalidad española, tenga ningún tipo de relación con bandas juveniles.Mientras, la Guardia Civil sigue buscando el arma del crimen con la que el joven acabó con la vida de su víctima, que en el momento de los hechos se encontraba jugando al fútbol con sus amigos en el polideportivo de este municipio toledano. La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, afirmó que “el arma del crimen no ha aparecido” todavía y detalló que la Benemérita busca con unidades especiales llegadas de Madrid, aunque no desveló si se trabaja en un lugar distinto a la acequia en la que los investigadores centraron su búsqueda el lunes. Hasta que no culmine la autopsia no se conocerá la forma exacta del arma blanca con la que el joven acuchilló a su víctima. En este contexto, la Guardia Civil ha apelado a la colaboración ciudadana para hallar el arma usada.Al parecer, el asesino confeso habría indicado que tiró el arma en un canal próximo al campo de futbol. Tras el arresto del joven, los agentes registraron dos domicilios ubicados en Mocejón, el del padre y el de la abuela, al que el detenido acudió el domingo a cambiarse de ropa. El joven vive en Madrid con su madre. No ha trascendido si los investigadores han logrado localizar las prendas que él llevaba el día del suceso y que serían claves para la investigación.

La Fiscalía investiga bulos racistas publicados en las redes sociales

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, arremetió ayer contra “los sembradores de odio que han aprovechado una desgracia humana” como el caso de Mocejón “para soltar todos su odio en redes sociales”. La Fiscalía investiga mensajes “falsos” y de “odio” contra menores migrantes en redes sociales tras el crimen, y advirtió que buscan “despertar sentimientos de odio”. El portavoz de la familia de la víctima, Assel Sánchez, ha denunciado amenazas de muerte tras pedir “respeto y que no se criminalizase a nadie por su raza”, y dijo que le han acusado de tener las “manos manchadas de sangre por tener fotos en África”.