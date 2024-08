ERC se prepara para dos listas que pugnen en su congreso por el control de la formación

Publicado por SegreAgències Verificado por Creado: Actualizado:

Esquerra se prepara para unos meses decisivos de cara a la elección de sus liderazgos, y los dos principales sectores políticos en la cúpula del partido –el de Oriol Junqueras y el afín a Marta Rovira, que aboga por una “renovación” en la dirección– centran sus esfuerzos en configurar las candidaturas que se votarán en el próximo Congreso Nacional republicano. El entorno del expresidente de ERC reclama avanzar a septiembre la convención del partido prevista para noviembre, mientras el sector afín a Rovira está preparando una lista sin “personalismos” y baraja nombres como el de los exconsellers Laura Vilagrà, Roger Torrent, Ester Capella y Natàlia Garriga.

Entretanto, la portavoz de ERC en el Parlament, la leridana Marta Vilalta, explicó ayer que no irá en ninguna lista. “Creo que debe haber renovación (en el partido), y esto ahora también me afecta a mí”, dijo. Aseguró que seguirá desempeñando su labor como portavoz del partido en el Parlament. Además, sostuvo que “tengo ganas de centrarme en trabajar allí” desde la oposición.Aunque Junqueras no ha anunciado oficialmente su candidatura para volver a presidir Esquerra, algo que se espera que haga oficialmente el día 30 en un acto en Sant Vicenç dels Horts, su entorno aboga por adelantar el Congreso, programado para el 30 de noviembre. Alega que los estatutos del ERC fijan que, cuando el presidente del partido dimite, el acto para sustituirle debe celebrarse en los próximos tres meses. Según este calendario, el cónclave debería celebrarse como muy tarde el 10 de septiembre, ya que Junqueras anunció el 15 de mayo que renunciaría al cargo. El republicano, que ayer participó en un acto de la Universitat Catalana d’Estiu en el que evitó en todo momento valorar la actualidad política, sigue inmerso en una gira por municipios para intentar lograr el apoyo de las bases.Mientras, la lista alternativa a la de Junqueras, que aboga por renovar los liderazgos del partido con un proyecto sin “personalismos”, estudia dar a conocer a sus candidatos a finales de mes.Entretanto, el expresident Quim Torra instó a los partidos independentistas a repensar sus liderazgos para recuperar la “esperanza del movimiento”. Afirmó que estas declaraciones van “para todo el mundo”, incluido Carles Puigdemont, pero “sobre todo” para Junqueras, y reclamó a los líderes independentistas “reflexionar” sobre “si suman o restan”.

Collboni abre la puerta a meter ya a los republicanos en su gobierno

El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, consideró ayer “razonable” que ERC pueda entrar en el gobierno municipal antes de que acabe el año. Defendió esta iniciativa “desde el punto de vista de la gobernabilidad” y sostuvo que da de margen este último trimestre del año “para respetar los tiempos de toma de decisión” de los republicanos. Tras afirmar que en los últimos meses “el debate ha estado muy focalizado en la política catalana”, Collboni recordó que socialistas y ERC sellaron un “preacuerdo” en Barcelona. El alcalde priorizó cerrar el debate sobre el presupuesto municipal “entre finales de septiembre y principios de octubre”.Collboni también defendió que el nombramiento de su hermana como asesora en el departamento de Presidencia del nuevo Govern responde a “criterios de profesionalidad y trayectoria”, tras las críticas de Junts, que ve nepotismo.