Rescatan a 350 inmigrantes en aguas canarias

Las llegadas de inmigrantes a España no han cesado en las últimas horas, especialmente a la isla canaria de El Hierro, donde ayer arribaron cerca de 350 personas que se suman a las 180 que lo hicieron el miércoles y que acrecientan día a día la emergencia en Canarias. En concreto, 346 migrantes, entre ellos catorce menores, llegaron ayer a El Hierro a bordo de tres embarcaciones. Algunos señalaron a los servicios de emergencias que proceden de Mali, Senegal, Gambia y Guinea-Conakri y han pasado siete días navegando. Durante la mañana también llegó a Gran Canaria una barcaza con otros 69 migrantes subsaharianos a bordo. El aumento de la llegada de migrantes y la saturación de los centros de acogida mantiene en dificultades a los gobiernos canarios y ceutíes, y hoy el presidente español, Pedro Sánchez, se reunirá con el jefe del Ejecutivo de las islas, Fernando Clavijo, para abordar la crisis migratoria. Clavijo reclama un “pacto de país” para resolver el problema solidariamente con una reforma legislativa para que las comunidades tengan que asumir parte de los menores no acompañados cuando los servicios de atención estén desbordados en una de ellas, y no sea de forma voluntaria, como ahora.

También el Gobierno de Ceuta reclama ayuda, ya que la ciudad autónoma acoge actualmente a 434 menores migrantes no acompañados pese a contar con recursos para atender solo a 132. Detalla que en lo que va de mes ha acogido a más de 190, con una media de “entre nueve y diez niños diarios”.En el plano internacional, Hungría amenazó ayer con enviar a los migrantes irregulares que ingresen en su país rumbo a Bruselas como respuesta a una supuesta falta de apoyo de la UE a la protección de sus fronteras, un asunto denunciado en varias ocasiones por el Gobierno del ultraderechista Viktor Orbán.