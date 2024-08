Rull replica a los Mossos que autorizó una inspección en el Parlament por "seguridad" pero en ningún caso "para detener a alguien"

Publicado por agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Parlament, Josep Rull, replica a los Mossos que autorizó que se inspeccionara la cámara por motivos de "seguridad" pero en ningún caso "para detener a nadie". Rull dice que recibieron hasta tres peticiones de registro en una situación "totalmente inusual", pero que hasta que no les comunicaron que "el objetivo" era garantizar que no hubiera ningún explosivo se autorizó. "Sólo con este objetivo y no con ningún otro porqué, evidentemente, si se tenía que hacer para detener a alguien no estaba dispuesto a aceptarlo", afirma. El presidente también califica "de inaceptable" el informe policial enviado al Tribunal Supremo porque "cuestiona la profesionalidad" de los trabajadores de la cámara y anuncia que presentará una queja al Govern.

El informe que los Mossos d'Esquadra han enviado al Supremo afirma que Rull puso impedimentos para inspeccionar el interior del Parlament. Según el atestado, los agentes pudieron hacer un registro horas antes de la investidura pero no el día antes, tal como habían pedido.

Este viernes, Rull ha respondido a estas acusaciones asegurando que sí que permitió el registro de la cámara; pero sólo cuándo se le comunicó que "el objetivo" era comprobar que no había artefactos explosivos en el interior.

El presidente del Parlament ha dicho que recibió tres peticiones de inspección pero que sólo se permitió cuando les dijeron que este era el motivo. "Era absolutamente lógico y adecuado y se autorizó a las 6. Sólo con este objetivo y no con ningún otro", ha añadido. En este sentido, ha dicho que si la voluntad era "detener a alguien" no estaba "dispuesto a aceptarlo".

"Imprecisiones"

Por otra parte, Rull ha manifestado su "perplejidad" y "preocupación" por los "términos" en los que está redactado el informe. Al respecto, ha dicho que hay elementos que "simplemente no son ciertos, otros que tienen imprecisiones y en otros se entra en terrenos que son inaceptables". En este sentido, Rull ha afirmado que no es aceptable que se "cuestione" la profesionalidad y el "rigor" de los trabajadores del Parlament. "Es una línea roja que no estoy dispuesto que se traspase. Es inaceptable que se hagan valoraciones sobre su posición política o ideológica", ha añadido.

Además, ha dicho que "no tiene demasiado sentido" que se hagan valoraciones "de naturaleza política" sobre las pretensiones de los grupos parlamentarios: "No parece lógico en un informe policial". Con todo, Rull ha dicho que su "comportamiento" era conocido y que como presidente de la cámara tenía dos objetivos. Por una parte, que todos los diputados estuvieran presentes en el debate de investidura "incluido el presidente Puigdemont". Eso incluía que "pudiera ejercer plenamente sus derechos como diputado y pudiera estar dentro del Parlament".

Por la otra, que "una vez dentro, se garantizara su seguridad y no pudiera ser detenido". "No hace falta un informe policial para subrayar mi comportamiento", ha insistido. Por todo ello, ha dicho que trasladará una queja formal al Govern.

Sobre la reflexión de liderazgos que ha planteado el expresidente Quim Torra, se ha limitado a decir que "el independentismo necesita poner en valor todos sus liderazgos". "Y subraya: Todos", ha añadido.