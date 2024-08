Ceuta cuenta 700 intentos al día de entrada irregular de inmigrantes

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, reconoció ayer que la ciudad autónoma vive una situación de presión migratoria “extrema”, con una media de intentos de entrada de 700 personas procedentes de Marruecos y Argelia al día en las últimas horas, “lo que tiene a Ceuta totalmente desbordada”. Tan solo el domingo lo intentaron 1.500 personas. Ayer, algo más de medio centenar de migrantes fueron interceptados en la zona de El Tarajal, mientras que en las últimas 24 horas las autoridades devolvieron a casi medio millar de migrantes marroquíes a Marruecos. La delegada informó además que las instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentran muy por encima de su capacidad, con alrededor de 800 residentes pese a tener solo 512 plazas.

Ante esta situación, el PSOE responsabilizó al PP de mantener parada, con su voto en contra a la reforma de la ley de extranjería y pidió a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que deje claro si comparte la postura de Vox y Luis ‘Alvise’ Pérez en materia de inmigración. Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, alejó un acuerdo para reformar dicha ley y acusó al Ejecutivo de inacción y de no atender sus propuestas, que pasan por convocar la Conferencia de Presidentes, declarar la emergencia migratoria o dotar de recursos a las autonomías.Mientras, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió que el archipiélago recibirá en próximos meses un nuevo “aluvión de pateras” para que el que no están preparados, pues sus servicios de atencion a migrantes ya están “colapsados”, y no tiene duda de que esta situación generará “tensión social”.

La Guardia Civil arrolla una lancha con cuatro migrantes en Melilla

La Guardia Civil impidió el domingo la entrada en Melilla de cuatro migrantes que iban a bordo de una pequeña lancha motora. El Servicio Marítimo de la Benemérita persiguió, interceptó e incluso pasó por encima de la embarcación para evitar su entrarada en las costas españolas. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador ha reclamado investigar la intervención policial, en la que se intervino a los migrantes. La gendarmería marroquí ha confirmado que no hubo muertos.