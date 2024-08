Illa descarta aprobar presupuestos este año y se centra en los de 2025

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Govern que preside Salvador Illa renuncia a aprobar unos presupuestos para este año y ya está centrado en los de 2025, con la intención de que entren en vigor en enero. El Consell Executiu tiene previsto aprobar esta decisión hoy, en su segunda reunión esta legislatura. Illa encargó a la nueva consellera de Economía, Alícia Romero, un informe sobre las opciones del Govern en el ámbito presupuestario, que incluiría un calendario con la idea de empezar el próximo año con las nuevas cuentas aprobadas.

De este modo, el Executiu acabará este año con las cuentas prorrogadas del 2023, que el expresident Pere Aragonès sacó adelante con el apoyo del PSC y de los comuns. El veto de los de Jéssica Albiach al proyecto de cuentas de 2024 provocó el adelanto electoral. Illa sitúa a ERC y a los comuns como socios prioritarios de cara a la confección de las próximas cuentas. En el ámbito económico, las cuentas de 2025 no podrán ser tan expansivas como las que ERC y el PSC pactaron para este año, pero que no salieron adelante. Bruselas ya ha anunciado que recuperará las reglas fiscales que se relajaron con motivo de la pandemia y se devolverá el margen de déficit al 0,1%.En el inicio del nuevo curso político, el Govern de Illa también deberá afrontar el debate sobre la financiación autonómica y la crisis en los Mossos por la huida del expresident Carles Puigdemont. El Executiu anunció ayer una remodelación de la cúpula, con Josep Lluís Trapero y Miquel Esquius al frente de la Policía catalana (ver página 21).El Consell Executiu también formalizará hoy el nombramiento de cargos del sottogoverno, el conjunto de altos cargos que no tienen condición de funcionarios y que trabajan al frente de las consellerias.En este escenario, la periodista Cristina Farrés será la nueva directora de comunicación del Executiu. Es la directora del digital Crónica Global, medio que ayer avanzó la noticia, y hermana de la alcaldesa de Sabadell, la socialista Marta Farrés. Se encargará de coordinar la comunicación del Govern y de sus consellerias. Por otra parte, el alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, será el secretario general de Economía, conselleria que encabeza Alícia Romero.

Los presidentes autonómicos del PP se unen contra el cupo catalán

Los presidentes autonómicos del PP firmaron ayer un manifiesto conjunto en el que fijan una posición “unitaria y común” contra la financiación singular pactada por el PSC y ERC para Catalunya, que los populares califican de cupo. El escrito mantiene abierta la posibilidad de emprender acciones legales contra el pacto fiscal, al tiempo que señala que la reunión de presidentes autonómicos del PP buscará articular una respuesta con “la máxima firmeza” ante la exclusión de Catalunya de la caja común. Los populares denuncian que el concierto económico es un “intento ilegítimo” de modificar la Constitución “por la puerta de atrás”, para ir hacia “un modelo confederal asimétrico”. El portavoz de los populares, Borja Sémper, acusó al Gobierno español de tratar “a todos por tontos” después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negara la semana pasada que lo pactado en Catalunya sea un concierto, provocando las quejas de ERC. La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, acusó al PP de “hacer política en España contra Catalunya” y aseguró que cumplirán “el 100%” de lo pactado con ERC.