La lista alternativa a Junqueras urge “nuevos liderazgos” en ERC

Publicado por SegreAgències Verificado por Creado: Actualizado:

La candidatura Nova Esquerra Nacional, alternativa a la que prepara Oriol Junqueras para volver a hacerse con el liderazgo de ERC, y formada principalmente por afines a Marta Rovira, ha empezado a andar con el propósito de “renovar” el partido y su organización. El grupo, impulsado por una sesentena de personas y que aún no tiene un cabeza de lista definido, se presentó ayer en un acto en Barcelona, y sus portavoces defendieron que buscan forjar un liderazgo coral que no gire “en torno a una persona”, sino en los “principios ideológicos y valores” de la formación. En el acto de presentación tomaron la palabra la diputada de ERC en el Congreso Teresa Jordà, el exalcalde de Vilassar de Dalt Xavier Godàs, el alcalde de Manresa, Marc Aloy, y la secretaria nacional de Coherencia Política del partido, Alba Camps.

“Nosotros no nacemos alrededor de un liderazgo sino en base a unos valores y una manera de hacer. Esta es nuestra diferencia”, dijo Camps, en una crítica velada a la candidatura que Junqueras presentará el 21 de septiembre. Por su parte, Jordà defendió que abogan por una “transición tranquila” en la que se renueven los liderazgos de la organización y apostó por retomar el carácter municipalista y asambleario del partido, una vez constatado que se ha agotado un “ciclo político” en Catalunya. La exconsellera, que ayer desempeñó un papel de mayor liderazgo entre los ponentes, añadió que el objetivo de la candidatura es “fortalecer” el partido para que vuelva a ser una herramienta “necesaria y útil” para la ciudadanía. A pesar de que esta candidatura tendrá que pugnar con la de Junqueras para disputarse el liderazgo de Esquerra, Jordà aseguró que en partido “no sobra nadie”. Además, no cerró la puerta a un pacto con la lista del expresidente republicano.Por su parte, Aloy defendió que ERC “debe cerrar un ciclo electoral adverso” para “revisar la estrategia” del partido, y Godàs que “queremos una nación de base republicana para todos, no solo para algunos”. Entre los participantes del acto estaba Raquel Sans, que el miércoles renunció a la portavocía de Esquerra para centrarse en la candidatura alternativa a Junqueras.

El grupo promotor cuenta con cinco representantes de Lleida

El grupo de militantes que presentó ayer la candidatura alternativa a la de Junqueras contó con cinco representantes de las comarcas del llano y el Pirineo de Lleida, según la información facilitada por fuentes de partido. Una de ellas es la senadora Sara Bailac, tal como adelantó ayer este diario, y los otros cuatro eran Jordi Verdú, alcalde de Corbins y diputado provincial; Eduard Murgó, alcalde de Montoliu de Lleida; Lourdes Ravetllat, hasta ahora delegada de Deportes del Govern, y Jordi Cots, que era el delegado del departamento de Territorio en el Alt Pirineu i Aran. Miembros de la candidatura se mostraron convencidos de que a lo largo de las próximas semanas recabarán el apoyo de numeroso afiliados de Ponent y el Pirineo, para lo que harán reuniones informativas, y que también estarán representados en la lista final que se presentará al congreso convocado para noviembre