Illa solicita a sus consellers trabajar para que Catalunya “recupere el liderazgo” en España

El president de la Generalitat, Salvador Illa, está reunido con los consellers del Govern en el Monestir de Poblet, en un encuentro que finaliza hoy y cuyo propósito es fijar los objetivos de cada conselleria, entre ellos lograr que Catalunya “recupere el liderazgo económico” en España. En el marco de esta cita, que también pretende reforzar la coordinación entre miembros del Consell Executiu en un ambiente distendido, el president entregó ayer una carta a cada conseller, en la que detalla qué espera de ellos en esta legislatura.

En su misiva a la titular de Economía, Alícia Romero, Illa le solicita que trabaje para que Catalunya recupere el liderazgo económico en España y desarrolle “el papel motor” que históricamente ha jugado en Europa. Al conseller de Presidencia, Albert Dalmau, Illa le confía la “modernización organizativa y tecnológica del sector público”, y le pide diálogo con todo el territorio, con especial atención a los municipios y Aran.También encargó al titular de Agricultura, el leridano Òscar Ordeig, afrontar la “complejidad” que vive el campo, poniendo énfasis en la simplificación administrativa para hacer el sector agroalimentario “más sostenible y competitivo”.Illa también situó el traspaso de Rodalies a la Generalitat como “cuestión clave” de su Govern, y encargó a la titular de Territorio, Silvia Paneque, equipar a Catalunya de una estructura para “garantizar la buena salud del ciclo del agua por medios propios”, así como “ambición” para hacer posibles 50.000 viviendas públicas.En el caso de Interior, el president quiere que la consellera Núria Parlon se centre en el control de la delincuencia y la lucha contra la violencia machista, y para Justicia señaló cuestiones “relevantes y sensibles” como la calidad democrática. En el ámbito sanitario, Illa solicitó a Olga Pané trabajar para que al menos el 90% de los ciudadanos tengan acceso a la Atención Primaria en 48 horas y reducir las listas de espera. También priorizó “recuperar la confianza en el sistema educativo”, así como “rediseñar” el sistema de protección social. Illa también encargó al conseller de Empresa, Miquel Sàmper, garantizar un diálogo constante entre sindicatos, empresas y administración, mientras que al titular de Acción Exterior, Jaume Duch, le encomendó trabajar por la oficialidad del catalán en la UE “en colaboración con el Gobierno español”.El president también priorirzó trabajar para mejorar el sistema universitario, mejorar las infraestructuras deportivas en catalunya y lograr el 2% del presupuesto catalán en cultura. Además, urgió reforzar la política lingüística y velar por el aranés y el occitano.

Trapero insta a los Mossos a “no perder su esencia” y confía en ser “útil”

El nuevo director general de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, pidió ayer a la Policía catalana “no perder su esencia” y defendió el acompañamiento al cuerpo policial desde el ámbito político, “aunque sea con discrepancias legítimas”. Lo hizo en una carta dirigida a los agentes, en la que reivindica que para ser mejores es “imprescindible” la predisposición y colaboración “leal” de todos los agentes políticos y sociales. También reconoce que la Policía catalana tiene “mucho margen de mejora” como organización, a la vez que pide a los agentes que mantengan su “esencia” en un contexto en el que, avisa, se pasa “del elogio” a la “crítica feroz”. “Eso es lo que os pido que hagáis. Mantener vuestra esencia, lo que sois, y lo que mejor sabéis hacer. Ser mossos d’esquadra. Ser policías. Nada más que policías, pero tampoco nada menos”, sostiene en la misiva. Por otra parte, Trapero afirma que asumir el cargo de director general de los Mossos es un nuevo reto profesional que afronta “con energía renovada y muchas ganas”. “Sé que entendéis perfectamente que no ha sido fácil tomar esta decisión, que implica dejar el uniforme policial y el ejercicio de una profesión que, como a todos vosotros, me apasiona y que solo se entiende desde la vocación de servicio”, apunta. Afirma que da el paso porque está convencido de que es el lugar donde hoy puede ser “más útil” a la organización y también al conjunto de la ciudadanía. Trapero también sostiene que, en los últimos años, los Mossos han conseguido “metas importantes, pero no es suficiente”, y asegura que hay mucho “margen de mejora”. La carta de Trapero llega después de que la consellera de Interior, Núria Parlon, le nombrara el lunes director general de la Policía catalana. Parlon también designó al exdirector de la Región Policial del Pirineo Occidental Miquel Esquius comisario jefe de los Mossos en sustitución de Eduard Sallent.

“Autogobierno, institucionalidad, pacto y concordia”, ejes de Tarradellas

Salvador Illa aprovechó ayer la reunión del Govern en el Monestir de Poblet para visitar el Archivo Montserrat Tarradellas y Macià. El líder del PSC eligió celebrar el encuentro en esta localización porque la abadía alberga el archivo personal del expresident de la Generalitat Josep Tarradellas, reivindicado por Illa como uno de sus grandes referentes políticos. El president firmó el libro de honor del archivo, en el que puso en valor los “puntos cardinales” del “Tarradellismo”: “Pacto, institucionalidad, autogobierno y concordia”. “Un mensaje y pensamiento que ha dado frutos obvios a Catalunya y que en mi opinión está bien vigente”, defendió.Tras la reunión del Executiu en el monasterio, que finalizará hoy, está previsto que Illa comparezca el jueves en el Parlament para explicar la configuración de su Govern.Por otra parte, el Executiu ha nombrado a Jaume Baró, natural de Lleida, secretario de Empresa y Competitividad.