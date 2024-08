Sánchez avanza el congreso del PSOE por el pacto fiscal

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha decidido adelantar un año la celebración del 41 Congreso Federal del partido para renovar cuanto antes sus liderazgos territoriales. El cónclave serviría para renovar las direcciones socialistas en comunidades como Aragón, Madrid o Andalucía. La dirección del PSOE comunicará la convocatoria el lunes para que se celebre a finales de noviembre, previsiblemente en Sevilla, según fuentes socialistas.

Según los estatutos del partido, el Congreso Federal debería celebrarse en octubre de 2025. Asimismo, el anuncio llega en pleno cisma en el seno de la formación, ya que varios barones socialistas han criticado con dureza el pacto alcanzado con ERC para una financiación singular en Catalunya. Además, la ejecutiva del PSOE aragonés rechazó ayer el pacto fiscal y reclamó un sistema de financiación sin privilegios para ningún territorio. Se convirtió así en la primera ejecutiva socialista en rechazar abiertamente el acuerdo, aunque los ocho representantes de Huesca decidieron ausentarse de la votación alegando que esta no estaba en el orden del día.

Susana Díaz exige “igualdad sin privilegios”

La expresidenta de andaluza y ex secretaria general del PSOE andaluz Susana Díaz defendió la “igualdad entre todos los españoles”, y su apuesta por un sistema de financiación autonómica que “garantice” esa igualdad “sin privilegios”, y al respecto sentenció que “ahí no cabe un concierto económico en Catalunya”.Entretanto, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reclamó que no se plantee el debate de la financiación autonómica en términos de “confrontar territorios” y defendió la singularidad catalana.