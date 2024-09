“La mejora del catalán debe ir más allá del sistema educativo”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La nueva consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, afirma que la mejora del uso social del catalán necesita medidas transversales que vayan “más allá del sistema educativo”, y aboga por que todos los alumnos acaben la educación obligatoria con un dominio pleno del catalán y del castellano.

“Estas son lenguas oficiales de Catalunya, pero es evidente que el catalán es la lengua propia, la vehicular, y que la debemos defender y promover”, asegura en una entrevista publicada ayer por el Diari Ara.Niubó remarca que el catalán no puede ser solo una cosa de la escuela, aunque defiende ahondar esfuerzos en el sistema educativo ante la caída del uso de la lengua catalana en los últimos años. “Desde el sistema educativo debemos evitar situaciones de limitación lingüística. Un alumno tiene derecho a hablar la lengua que quiera, pero lo que no puede ser es que lo haga porque no tiene un buen dominio en este caso del catalán”, añade.Respecto al 25% del castellano en los centros educativos, opina que cada centro educativo tiene un “contexto sociolingüístico demasiado diferente para marcar un porcentaje igual” en toda Catalunya.Preguntada sobre el empeoramiento del rendimiento educativo, la consellera atribuye el fenómeno a cambios importantes que han tenido la sociedad y la composición en las aulas, y que muchas veces se han tomado medidas “con cierta improvisación y ha hecho la sensación de que se actuaba en contra de la comunidad educativa”.