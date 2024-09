Un niño, en estado crítico tras ser atropellado por un menor

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Un niño de 9 años resultó herido crítico la noche del sábado tras ser atropellado por un coche conducido por un menor en Avià. El aviso del accidente se recibió a las 22.48 horas en la avenida Pau Casals.

El coche infractor embistió al niño –que sufrió una herida muy grave en la cabeza– y huyó del lugar de los hechos. Gracias a un testigo, que memorizó la matrícula del vehículo, los Mossos d’Esquadra pudieron localizarlo en Berga, a unos 5 kilómetros.Los agentes arrestaron al conductor, un joven de 17 años, por los delitos de lesiones por imprudencia grave, conducción temeraria y sin carnet. Ahora buscan a otros dos jóvenes del grupo de amigos que también irían al vehículo.Tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazaron al lugar del accidente y evacuaron al niño de 9 años inicialmente al Hospital de Berga –donde fue estabilizado– y posteriormente al Hospital del Valle de Hebrón, donde ingresó en la UCI pediátrica.La alcaldesa del municipio, Patrocini Canal, comentó que el accidente se produjo en la avenida Pau Casals, entre la plaza del ayuntamiento y las atracciones, en una zona limitada a 30 km/h. “Un coche pasó a gran velocidad y atropelló al niño, que recibió un fuerte impacto en la cabeza y politraumatismos. El vehículo no se detuvo y huyó del lugar”, afirmó la alcaldesa de Avià, que señaló que el menor afectado es de una familia de la población, de tan sólo 2.250 habitantes. “No sabemos todavía si en el vehículo infractor había uno o dos ocupantes. Quizás en la huida, el copiloto bajó del coche y se escapó. Esto aún no está claro”, matizó la alcaldesa.Posteriormente, los Mossos explicaron que no se descartan otras detenciones o personas que puedan estar investigadas por este accidente. Todo apunta a que un menor habría cogió el coche de un familiar sin permiso y habría conducido unos metros por la población de Avià. Dentro del coche iría un grupo de amigos y los Mossos buscan a dos personas más.