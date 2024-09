El CGPJ, enrocado y sin consenso en la búsqueda de su nuevo presidente

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se volvieron a reunir ayer en un pleno crucial para tratar de desbloquear la elección de la Presidencia de la institución y del Tribunal Supremo y así evitar que el órgano de gobierno de los jueces no esté representado oficialmente en el acto de apertura del año judicial, que tendrá lugar el jueves. Sin embargo, los vocales volvieron a fracassar en su la búsqueda de consenso, y acordaron abrir la lista de candidaturas con el fin de alcanzar un pacto “de forma inminente”. Hoy volverán a reunirse para intentar desbloquear la situación.

Fuentes jurídicas informan de que, tras tres horas de reunión, ninguna de las siete candidaturas alcanzó los apoyos necesarios, es decir, que ni los conservadores ni los progresistas cedieron para consensuar un nombre. En este contexto, los vocales del ala conservadora propusieron abrir la lista de candidatos a nuevos perfiles. En un primer momento, los vocales del sector progresista rechazaron de plano esta posibilidad al considerarla ilegal, aunque finalmente llegaron a un acuerdo.Fuentes del sector conservador apuntaron que ellos lanzaron esta propuesta, y añadieron que no plantearon ningún veto. Desde el sector progresista, sin embargo, señalaron que sus compañeros sí que se habrían opuesto a los tres nombres sugeridos hasta el momento desde su lado: Ana Ferrer, Ángeles Huet y Pilar Teso. Los candidatos promovidos por el ala conservadora, entre ellos el magistrado Pablo Lucas, tampoco cuentan con el apoyo necesario, por lo que el pleno no logró desencallar el empate a diez votos. La Ley Orgánica del Poder Judicial exige una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros del Pleno, lo que obliga a un pacto entre ambos bloques, hasta ahora inviable, por las posiciones inamovibles de ambos grupos.En vísperas de la apertura del Año Judicial, el CGPJ sigue enrocado e indeciso en la elección de la presidencia de la institución. En caso de no lograr elegir a un representante antes del jueves, el órgano de gobierno de los jueces no estará representado oficialmente en el tradicional acto que nuevamente presidirá el rey.