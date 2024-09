Portazo al intento de Junqueras de adelantar el congreso de ERC

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Comisión de Garantías de ERC ha avalado que el Congreso del partido, en el que se debe elegir a la nueva cúpula, se celebre el 30 de noviembre, como estaba previsto, rechazando así la petición de los afines al expresidente de la formación, Oriol Junqueras, de adelantar el cónclave. El informe elaborado por la Comisión de Garantías señala que el adelanto de la cita congresual debería estar validada por la ejecutiva y por el consell nacional del partido, que fueron los que fijaron la fecha del encuentro. Las conclusiones llegan después de que la dirección del partido pidiera este informe para estudiar la posibilidad del citado adelanto. La dirección de ERC y Junqueras se reunieron la semana pasada para abordar esta cuestión, pero aplazaron el debate hasta conocer el informe jurídico.

Por otro lado, la secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, reiteró ayer que su partido no entrará en el Govern de Salvador Illa, al menos hasta que el PSC cumpla el acuerdo de investidura. Así lo aseguró en una entrevista en TV3 en la que también reclamó a los socialistas activar el comité de seguimiento del citado pacto y “comenzar a calendarizar cuáles son los primeros pasos”. En este sentido, Rovira defendió que con este acuerdo han “aprovechado el contexto” para “condicionar la situación” desde un punto de vista independentista, con una reivindicación “histórica” como es el concierto económico y la soberanía fiscal.Rovira pidió además al PSC sentarse a negociar los presupuestos del 2025, y avisó de que, de lo contrario, ERC no apoyará las cuentas. En este sentido criticó que en los últimos años los socialistas hayan condicionado las cuentas con proyectos que ERC no compartía, como el Hard Rock.