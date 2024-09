El Supremo confirma el archivo de la causa contra Puigdemont i Wagensberg por el Tsunami Democràtic

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

La magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo ha confirmado este martes el archivo de la causa contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado Rubén Wagensberg por el Tsunami Democràtic. La jueza desestima los recursos que Sociedad Civil Catalana, la asociación Dignidad y Justicia y Vox habían presentado contra su auto del 8 de julio. Lo justifica de nuevo por el hecho de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dejó pasar el plazo máximo de que disponía para prorrogar la investigación, y las diligencias que hizo después del 29 de julio del 2021 no tienen "ningún tipo de licitud constitucional por vulneración de derechos fundamentales".

Por lo tanto, según Polo, teniendo en cuenta que en aquel momento todavía no había practicado ninguna diligencia con respecto a Puigdemont o Wagensberg (Garcia Castellón no lo hizo hasta noviembre del 2023) el Supremo "no puede fundamentar la decisión de continuar el procedimiento" y "ninguna de las alegaciones de los recursos desvirtúa los argumentos" del archievo.

Los recursos se dirigían contra el auto del Supremo del pasado 9 de julio, cuando Polo acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en que se investiga por terrorismo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg.

La jueza apuntaba que tomaba la decisión después de la resolución de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que también había declarado inválidas las diligencias acordadas por el magistrado Manuel García-Castellón, desde finales de julio del 2021 por haber dictado fuera de plazo la prórroga de la causa.