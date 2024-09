ERC y 'comuns' avisan a Illa por la ampliación de El Prat

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Govern de Salvador Illa acordó ayer reactivar la comisión técnica Generalitat-Moncloa para estudiar las diferentes opciones para ampliar la capacidad del aeropuerto de El Prat. El Consell Executiu aprobó convocarla este mismo mes, y ERC y comuns, socios prioritarios del Executiu según Illa, advirtieron contra los proyectos de ampliación.

La portavoz de ERC en el Parlament, la leridana Marta Vilalta, advirtió a Illa que es una “línea roja confundir modernizar el aeropuerto con alargar la pista, que deterioraría los espacios naturales”. Los republicanos insistieron en que el acuerdo de investidura incluye trabajar por la modernización de la infraestructura en el marco de la comisión técnica, pero remarcan que ampliar la capacidad de El Prat es incompatible con alargar la pista. El portavoz de los comuns David Cid afirmó que no tiene “ningún sentido” ampliar el aeropuerto, y advirtió a Illa que “no acompañaremos al PSC ni al Govern con medidas que sean un error”. Además, dijo que los socialistas no les han trasladado que el proyecto de ampliación del aeropuerto se incluya en los presupuestos de 2025. La CUP también rechaza ampliar El Prat.Por su parte, el portavoz del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, aseguró que buscan “el máximo consenso” sobre este asunto, y afirmó que cualquier propuesta que pueda surgir de la mesa técnica “será con un absoluto rigor desde el punto de vista medioambiental”. Ante las advertencias de ERC y comuns, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, afirmó que la reactivación de la comisión no contradice el pacto de investidura. Subrayó que es “prematuro” pronunciarse sobre opciones concretas e insistió en que solo se ha aprobado reactivar la comisión.La polémica por el aeropuerto llega después de que Illa defendiera en una entrevista en TV3 ver “cómo se puede mejorar” la infraestructura. También garantizó que, en caso de que los promotores decidan impulsar el macrocomplejo turístico Hard Rock, este no tendrá beneficios fiscales.