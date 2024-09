Catalunya convoca 900 plazas de mosso d'esquadra, 360 de las cuales reservadas a mujeres

Publicado por redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya ha convocado 900 nuevas plazas de mossos d'esquadra de la escala básica del cuerpo –grupo C y subgrupo C1–, 360 de las cuales reservadas a mujeres. La convocatoria mediante concurso de oposición libre se publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Las plazas reservadas que no se cubran aumentarán las no reservadas. Interior ha afirmado que el objetivo de la convocatoria es incentivar y fomentar un cuerpo "inclusivo, paritario y moderno". El 22 de agosto se incorporaron 850 nuevos agentes en prácticas de la última convocatoria que corresponde a la 31.ª promoción, la que ha obtenido hasta ahora un porcentaje más alto de mujeres. El objetivo final es llegar a 22.000 agentes en el 2030.

Después de un año de formación, 478 mossos y 372 mossas iniciaron su periodo de prácticas que les llevará a patrullar por todo el territorio y ha supuesto el inicio de su carrera profesional y de servicio público.