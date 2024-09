Perelló exige respeto al trabajo de los jueces

Publicado por ep Verificado por Creado: Actualizado:

La nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, ha exigido respeto al trabajo de los jueces, subrayando que "ningún poder del Estado puede dar instrucciones" a los magistrados, al tiempo que ha pedido evitar "ataques injustificados", destacando en concreto la "excelente labor" del TS, el tribunal que juzgó y condenó a los líderes del procés independentista catalán.

"En esta nueva etapa que hoy se inicia quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan", ha dicho en su primer discurso desde su llegada al cargo, el pasado martes, en el marco de la apertura del año judicial, que se celebra este jueves en el TS.

La división de poderes en el estado de derecho

Perelló ha querido dejar claro que "ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico". "Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de derecho, de ahí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas", ha añadido. En este sentido, ha indicado que, si bien "las resoluciones judiciales son suceptibles de crítica", "las críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación y el insulto", por lo que ha pedido "evitar ataques injustificados".

En concreto, Perelló ha defendido "la excelente labor" de sus compañeros del TS en el contexto de "una situación muy difícil" por las bajas no cubiertas. "Han seguido prestando sus servicios, redoblando el esfuerzo para que la crisis del TS no arrastrase peores consecuencias para los ciudadanos", ha valorado. También ha elogiado la "dignidad" de sus compañeros y la "excelencia" de las resoluciones de este tribunal, que juzgó el 'procés' y ha sido muy criticado por los partidos independentistas catalanes.

"Nadie está por encima de la ley"

Perelló ha insistido en que los magistrados han "seguido trabajando con total entrega en la aplicación de la ley frente a cualquiera y en cualquier circunstancia, porque en un Estado democrático y de derecho nadie está por encima de la ley". Así, ha realizado "un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan", recordando que "las posibles irregularidades que pudieran producirse en el ejercicio de la función jurisdiccional tienen sus propios mecanismos de corrección a través de las vías de impugnación previstas en las leyes procesales". "Este llamamiento", ha continuado, "no significa" que los jueces deban ser "inmunes a la crítica, que, precisamente, ayuda a mejorar". Con todo, "sí apela a la necesidad de evitar ataques injustificados, que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o de sus integrantes".

"Los jueces y magistrados del poder judicial son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Una misión del CGPJ es constituirse en baluarte de esos principios y de ese poder, dentro de la más estricta responsabilidad. Quiero hacer proclamación expresa de mi compromiso y el del Consejo que presido con en el cumplimiento de esa función esencial de velar por la independencia judicial", ha anunciado.

Asimismo, se ha detenido para destacar la renovación del CGPJ, después de más de cinco años, y el hecho de que la Presidencia haya recaído en una mujer, algo que ha entendido como un "reconocimiento" a "todas las mujeres de nuestro país que a lo largo de la historia han luchado por al defensa del derecho a la igualdad y por acabar con la inmerecida invisibilidad". No obstante, ha subrayado que "queda mucho camino por recorrer". "Nací en una España en el que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial. Ahora somos mayoría, el 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso a la carrera Judicial son mujeres. Tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo", ha aseverado.

Se compromete con recuperar el tiempo perdido

Perelló, que ha agradecido el "apoyo cerrado" que ha recibido en las "últimas horas" por parte de sus compañeros del CGPJ y del Supremo, ha apuntado que "el volumen de registro de asuntos sigue su imparable curva ascendente, y esto, unido a la falta de cobertura de las vacantes de plazas de magistrados de Sala ha causado un enorme retraso". No obstante, Perelló ha dejado claro que "los años difíciles" que la Justicia ha "atravesado como consecuencia de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial" no les ha "sumido en el desánimo". "Es evidente que la respuesta tardía no satisface la exigencia constitucional de que la tutela judicial sea realmente efectiva. Es mi propósito, señor, hacer todo lo posible para revertir esta situación", ha prometido.

A su juicio, es "esencial que el CGPJ lleve a cabo la ingente labor que le corresponde de proveer las vacantes existentes con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad". Además, ha asegurado que el órgano de gobierno de los jueces tiene "la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados lleve a la elección de los mejores profesionales". Estas han sido las primeras palabras de Perelló como presidenta del Supremo y del CGPJ después de resultar elegida este martes y de tomar posesión este mismo miércoles ante el rey Felipe VI.