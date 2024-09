Drogada por el marido y violada por decenas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Gisèle Pélicot, una mujer francesa que durante una década fue agredida sexualmente en violaciones organizadas por su propio marido, que la drogaba para que no fuera consciente de nada, relató ayer ante el tribunal que juzga a sus abusadores cómo se enteró por boca de la Policía de la sumisión química a la que era sometida, que daba pie a “escenas de barbarie” en los que ella era “una muñeca de trapo, una bolsa de basura” a merced de medio centenar de hombres.

Un tribunal de Aviñón examina los hechos que supuestamente tuvieron lugar en la vivienda familiar de la localidad de Mazan, por donde habrían desfilado hombres invitados por Dominique Pélicot para que pudiesen violar a su propia mujer. Un total de 51 hombres se sientan en el banquillo, de los cuales 35 han reconocido haber mantenido relaciones, pero con el matiz de que no entendían que fuese un abuso no consentido, aunque solo tres han pedido disculpas por los hechos.De acuerdo con los instructores, Gisèle Pélicot, que tiene ahora 71 años, fue violada decenas de veces entre 2011 y 2020 por decenas de hombres con los que su marido, Dominique, había contactado para que en una especie de voyeurismo tuvieran relaciones sexuales con ella, que no era consciente de nada porque estaba bajo los efectos de ansiolíticos. La Fiscalía ha dado cuenta de al menos 92 violaciones durante diez años, aunque para la víctima durante años toda sospecha se limitó a lagunas temporales en su memoria.Todo se descubrió en septiembre de 2020 cuando Dominique Pélicot fue detenido en un supermercado por haber filmado bajo la falda de varias mujeres. Cuando los policías fueron a analizar su material informático se toparon con miles de fotos y vídeos en los que aparecía su mujer inconsciente y se veían los abusos a los que fue sometida.