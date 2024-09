Salvador Illa dice que “Catalunya no quiere ser más que nadie pero tampoco menos”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, garantizó ayer que cumplirá el acuerdo de financiación singular sellado con ERC, y ante las críticas al pacto defendió que “Catalunya no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos”. “Sé que costará, pero se cumplirá. El Govern que presido honra los acuerdos a los que llega”, aseguró en el Parlament, donde compareció para explicar la composición de su Govern. Afrontó duras críticas de Junts, PP y Vox, y ERC y los comuns le advirtieron de que no puede dar sus votos por sentados.

El socialista reconoció que el pacto con los republicanos ha provocado “mucho ruido” no solo en Catalunya, sino también en España, a la vez que insistió en situar a Esquerra y los comuns como sus socios prioritarios para negociar los presupuestos catalanes de 2025. También aprovechó, en el inicio del curso político, para pedir a los partidos “actitud constructiva”.El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, aseguró que Illa preside un Govern “españolista” que no es para todos los catalanes y replicó al líder del PSC que quienes han hecho “más ruido” sobre la financiación han sido el presidente español, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús. El dirigente juntista también tildó de “insólito” que Illa fuera investido el 8 de agosto pero no haya comparecido para explicar la composición de su Govern hasta ahora. Además, censuró el nombramiento de altos cargos que, afirmó, excluyen a una mayoría de la ciudadanía porque “han ido contra el autogobierno de Catalunya”. Por su parte, la portavoz de ERC en la Cámara, la leridana Marta Vilalta, avisó a Illa de que los votos de su partido “no están garantizados” y le instó a cumplir los pactos “sin excusas”. La republicana, que garantizó una “oposición vigilante, crítica y exigente”, pidió a Junts no desaprovechar la oportunidad que dijo que supone la financiación singular “por intereses partidistas” y avisó al president de que no tiene suficientes apoyos para ampliar la pista del aeropuerto de El Prat.La líder de los comuns, Jéssica Albiach, pidió a Illa priorizar el derecho a la vivienda y dijo que evaluará su apoyo en función de las acciones del Govern. La diputada de la CUP Laia Estrada consideró que el pacto sobre la financiación singular en Catalunya “no se cumplirá” y auguró que Junts será el partido que dé “estabilidad” al Govern porque “comparte modelo de país” con Illa.De su lado, PP, Vox y Aliança Catalana criticaron al Govern de Illa. Los dos primeros censuraron sus pactos con el independentismo, mientras que la líder de Aliança, Sílvia Orriols, afirmó que los partidos progresistas en el Parlament son “retrógrados, imperialistas y machistas”.