Los presidentes del PP rechazan negociar la financiación de manera bilateral con Sánchez

Los presidentes de las comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular no se reunirán de forma bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para negociar la financiación autonómica, que consideran que debe tratarse en una encuentro “multilateral”, como la Conferéncia de Presidentes, porque es una cuestión que incumbe a todos los territorios. Los barones populares, sin embargo, sí se han mostrado favorables a acudir a Moncloa para tratar “otros asuntos”.

Así lo aseguraron al fin de una cumbre organizada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para fijar una posición conjunta para defender la negociación multilateral de la financiación autonómica y exhibir un frente común contra la financiación singular de Catalunya. En el encuentro se pactó un documento con una serie de compromisos y reivindicaciones, empezando por exigir que se “pare” el llamado cupo catalán pactado entre el PSOE y ERC. Y es que, según el líder de los populares, el Gobierno no puede dar autonomía fiscal a Catalunya “para que establezca embajadas” y al mismo tiempo “poner obstáculos” a quien dentro de sus competencias “decide impulsar la actividad económica reduciendo sus impuestos a los ciudadanos”. “Reivindicamos la autonomía fiscal de cada comunidad autónoma en los impuestos y en los tributos propios y cedidos”, recalcó. Entre otras cuestiones, en el documento también exigen una inyección económica de 18.000 millones de los fondos Next Generation no ejecutados por el Gobierno para repartir entre todas las autonomías y así poder afrontar “con más serenidad” el debate financiero, que debe abordarse en foros multilaterales, renunciando a caer en la “bilateralidad tramposa” y las “subastas” de Sánchez.Los barones del PP mostraron también una postura firme contra lo que consideran las “sobras” del independentismo. Por ejemplo, el gallego Alfonso Rueda advirtió que no está dispuesto a “tolerar en ningún caso” que se “discrimine” a Galicia en materia de financiación en favor de otras comunidades como Catalunya. “Somos un bloque compacto y sin fisuras en la defensa de los principios de solidaridad e igualdad”, aseguró el presidente murciano, Fernando López Miras.Por su parte, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el jueves instó a sus compañeros a no reunirse con Sánchez, ayer aseguró que le gustaría que los problemas de Madrid fueran “atendidos en La Moncloa”.

El PSOE se reúne hoy entre críticas de sus barones al cupo catalán

El PSOE celebra hoy su Comité Federal para convocar oficialmente el Congreso Federal del partido a finales de noviembre que activará los cambios en los liderazgos territoriales. Sin embargo, no es de extrañar que los barones más críticos con el pacto entre el PSC y ERC para una financiación singular en Catalunya, como Emiliano García-Page, Javier Lambán, tomen la palabra para mostrar su rechazo al trato bilateral ofrecido, después de ir elevando el tono en las últimas fechas en contra de que la Hacienda catalana recaude el cien por cien de los impuestos.Con respecto a la postura adoptada ayer por el Partido Popular, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, apuntó que “ojalá el PP haga una propuesta única de financiación autonómica y se pongan de acuerdo todos sus líderes regionales” para “dialogar, negociar e intentar mejorarla”, en lugar de quedarse instalados permanentemente en el “no”.