La izquierda gala sale a las calles en protesta por la elección de Barnier

Miles de personas secundaron ayer las 150 convocatorias de manifestación en toda Francia, en París, Estrasburgo, Lyon, Nantes o Burdeos, para protestar por el nombramiento del conservador Michel Barnier como primer ministro a pesar de la victoria de la izquierda en las últimas elecciones legislativas. Tomaron parte numerosas personalidades de la coalición Nuevo Frente Popular, incluida su figura más visible, el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien anunció que su partido apoyará la moción de censura presentada contra el presidente Emmanuel Macron por el nombramiento de Barnier. “Pase lo que pase, votaremos a favor de la censura de tal Gobierno en la Asamblea Nacional”, prometió Mélenchon en un discurso durante la manifestación en París convocada para denunciar el “golpe antidemocrático” de Macron.

“Y desafiamos a todos los charlatanes que han venido a engatusarlos para que no voten a favor de esta censura. Y especialmente a aquellos que se dicen representantes del rechazo al sistema y que son en realidad su seguro de vida más constante. Estoy hablando de (la ultraderechista) Agrupación Nacional”, remachó.Mientras, el nuevo primer ministro hizo su primer acto oficial tras el nombramiento en el Hospital Necker, un centro especializado en pediatría ubicado en la capital francesa para reunirse con profesionales sanitarios. Barnier ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de “reabrir el debate” para lograr “una mejora” del sistema de pensiones, una reforma que suscitó fuertes protestas en Francia durante el año pasado. “Espero estar hasta el final de la legislatura, y no quiero aumentar la deuda durante ese tiempo”, dijo antes de puntualizar que no descarta “una mayor justicia fiscal”.