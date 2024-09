Colau confirma su salida del ayuntamiento de Barcelona por “desgaste”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú en el ayuntamiento, Ada Colau, confirmó ayer que dejará el consistorio en octubre, si bien aseguró que no dejará la política. Lo dijo en una entrevista en TV3, en la que argumentó que abandona la primera línea municipal por el “desgaste” de los últimos diez años y porque no quiere seguir “por inercia”. Aseguró que su partido seguirá en la oposición este mandato para “construir una alternativa” al Gobierno socialista de Jaume Collboni, después de que este, según ella, no se haya interesado en un posible gobierno de coalición. Colau advirtió que harán una oposición “exigente pero constructiva” y se mostró dispuesta a hablar de los presupuestos municipales.

Por su parte, Collboni aseguró que mantiene la “mano tendida” a BComú para llegar a “acuerdos presupuestarios y de gobernabilidad”