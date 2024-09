Bernat Solé desvincula de la 'trama B' de ERC a Junqueras

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El exconseller y miembro de la candidatura de Oriol Junqueras para liderar ERC, el leridano Bernat Solé, aseguró ayer que la lista del expresidente del partido “no está detrás” de la filtración de mensajes de la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, sobre su reacción a los carteles contra los hermanos Maragall promovidos por una ‘estructura B’ del partido. La republicana, que sabría de la existencia de esta red a pesar de haber negado que la hubiera en julio, habría pedido en un grupo privado aprovechar la campaña de burla contra el alzheimer de Pasqual Maragall para “sacar algunos votos de solidaridad”. Tras conocerse estos hechos el lunes, Rovira apuntó a Junqueras, que en el momento de los hechos lideraba ERC, y censuró que “desde la presidencia (del partido) se consideraba que éramos blandos”.

Solé defendió en una entrevista en Rac1 que “es evidente” que la lista de Junqueras “no está detrás” de esta campaña, y afirmó sentirse “herido por el hecho de que se asocien estas filtraciones a una candidatura”. Además, abogó por “resolver los conflictos (en ERC) internamente” y “que no se utilicen las redes sociales para destripar situaciones lamentables”. El exalcalde de Lleida Miquel Pueyo defendió a su vez en Catalunya Ràdio que “ERC debe tomar las medidas que haga falta y dar explicaciones” por la existencia de la ‘estructura B’ en el partido. El republicano lamentó que todo lo sucedido en torno a Maragall y a la red paralela en el partido le provoca una “profunda indignación”, y subrayó que la dirección “debería llevar la investigación de estos hechos hasta el final”. Mientras, el exjefe de Comunicación de ERC, Tolo Moya, dijo ser el “cabeza de turco” por el caso de los carteles y avanzó que irá a los tribunales para defenderse. “Ya no confío en este interno que (el partido) está haciendo, que no quiero llamar ni investigación”, dijo antes de desvincularse de la ‘estructura B’ del partido, que afirmó que funcionaba “de forma autónoma”.