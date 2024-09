El Congreso pide reconocer como presidente al opositor venezolano

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Congreso aprobó ayer con el voto favorable de PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco una proposición no de ley de los populares por la que se insta al Gobierno a reconocer a Edmundo González, refugiado desde el domingo en España y líder de la oposición, como presidente electo tras las presidenciales del 28 de mayo en Venezuela. El PSOE, al igual que Sumar y sus otros socios parlamentarios votaron en contra, mientras que Junts se ausentó para participar en los actos de la Diada en Barcelona y el exministro José Luis Ábalos se abstuvo, como hizo sobre la financiación catalana (ver más información en la página 21). La votación salió adelante con 177 diputados frente a 164.

Pese al revés parlamentario, el Gobierno no se dio por aludido tras la petición expresa del Congreso y se reafirmó en su postura, expresada por el propio presidente, Pedro Sánchez, en las últimas horas, de que es necesario mantener la unidad en el seno de la UE para conservar el poder de mediación en la crisis política en Venezuela. Los Veintisiete se han negado a reconocer la victoria de Nicolás Maduro en los comicios, anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y han exigido la publicación de todas las actas electorales para que se pueda verificar dicho resultado.La iniciativa del PP pide, entre otras cosas, promover la “reinstauración” de sanciones a los dirigentes del régimen venezolano o apoyar la comparecencia del Centro Carter para que detalle sus conclusiones sobre los comicios. Aunque las proposiciones no de ley no tienen efectos prácticos ni jurídicos sí los tienen a efectos de retratar el posicionamiento de la Cámara, especialmente en cuestiones que marcan el debate político como es el caso de Venezuela.El PP pidió que el Gobierno de España “deje de hacerle el juego al socialismo genocida de (Nicolás) Maduro” y reconozca a Edmundo González Urrutia. La socialista Cristina Narbona reprochó al PP que con su propuesta está generando “expectativas falsas” a los venezolanos puesto que el reconocimiento de González no es “una varita mágica que hace desaparecer por encanto a Maduro”.

Junts se ausenta de la votación para participar en los actos de la Diada y el PNV vota contra el PSOE

■ El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó la “soberanía” del país ante la votación en el Congreso español. Pidió a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que llame a su “amigo” el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, para mostrarle “el acta de la independencia del 5 de julio” para que “sepa que Venezuela es y será irremediablemente libre, soberana, independiente de Madrid, de España y del mundo entero”. Mientras, la oposición venezolana consideró muy importante el posicionamiento del Congreso español.

Maduro defiende la “soberanía” del país ante España