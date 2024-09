Un hombre asesina a cuchilladas a su pareja de 31 años en Bilbao

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Una mujer de 31 años y de origen peruano fue asesinada presuntamente por su pareja, de 34 años y ya detenido, la madrugada del miércoles al jueves en el domicilio en el que ambos convivían en Bilbao. Los hechos se produjeron poco después de medianoche, cuando los vecinos del inmueble alertaron a la policía al escuchar los gritos de la mujer. Hasta allí se desplazaron agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal de Bilbao, que hallaron a la víctima con “importantes lesiones efectuadas con un arma blanca”, según detalló el consejero de Seguridad del País Vasco, Bigen Zupiria. En el interior de la vivienda se encontraba también su pareja y presunto autor de los hechos que fue detenido. El hombre fue trasladado a un hospital por padecer problemas psiquiátricos.

Zupiria, explicó que la Ertzaintza investiga el caso como violencia de género y que no había “ningún indicio” de que la víctima pudiera sufrir esta lacra con anterioridad al no haber denuncias previas ni figurar en ningún listado, ni de la Ertzaintza ni de otras policías, como posible víctima a proteger.El ministerio de Igualdad ya ha confirmado este caso como violencia de género, por lo que esta es la víctima número 35 que esta lacra social deja en España en lo que va de año y la 1.279 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Este número podría aumentar en las próximas horas ya que también se esta investigando como crimen machismo el caso de una mujer cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el interior de una estancia de pequeñas dimensiones a la que se accedía a través de una pequeña puerta situada en una pared dentro de su propio domicilio ubicado en la localidad madrileña de Villalbilla, cuyo marido fue detenido e ingresó ayer en prisión provisional. El cuerpo de la mujer, cuyo marido había denunciado su desaparición en agosto, fue hallado rodeado de blisters de pastillas, aparentemente medicamentos. La autopsia preliminar no ha encontrado signos de violencia externos en el cadáver, pero los investigadores de la Guardia Civil se encuentran a la espera de recibir el informe toxicológico –que puede tardar varios días– para determinar la causa exacta de su muerte.