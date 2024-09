Illa pide facilitar la acogida e integración de los inmigrantes que llegan a Catalunya

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, defendió ayer la voluntad del Govern de apostar por la integración de las persona inmigrantes que llegan a Catalunya en busca de una nueva vida y nuevas oportunidades. Por ello solicitó el compromiso y la implicación de todos los ciudadanos para “acoger e integrar” a los recién llegado, asegurando que la Generalitat proporcionará las herramientas necesarias para hacerlo posible. “Acoger y ayudar a integrar a los recién llegados no solo no pone en riesgo nuestra identidad, sino que la enriquece”, aseveró el jefe del Executiu en el acto de inauguración de la sede de la Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, Noima, en Olot, junto a la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó. Este centro ofrece formación a jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo y laboral para proporcionarles oportunidades y el president también se comprometió a dar impulso a iniciativas que vayan en esta línea. Illa ya defendió esta postura durante el discurso que ofreció con motivo de la Diada y en una intervención en el pleno del Parlament durante la que expuso las líneas de su Govern. Desde el atril dejó claro a los partidos de la ultraderecha que “todo el mundo que llega a Catalunya para mejorarla es catalán y tiene los mismos derechos y deberes que el resto”.

Esta postura fue criticada ayer por el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, que recriminó a Illa el impulso de unas políticas que no hacen más que “fomentar la invasión migratoria y la criminalidad e inseguridad”.Por su parte, la ministra de Ciencia, Diana Morant, instó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a decir si su política migratoria es la de Grecia, un modelo que calificó de “inhumano e insolidario”, y le preguntó si es la que aplicaría en caso de gobernar en España. Desde Atenas Feijóo apostó por crear una “alianza europea” contra la inmigración ilegal y contrapusiera la “firme” política griega con la del Gobierno central. Morant le preguntó si, “como Trump, piensa que las personas que vienen a España se comen nuestros perros y gatos”.

Canarias niega que vaya a abandonar a los menores migrantes

El presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, negó ayer que el archipiélago vaya a abandonar a los menores migrantes no acompañados que lleguen de manera irregular a las islas a bordo de cayucos después de que esta semana se haya publicado un protocolo para acabar con el “desorden” en la acogida de estos chicos. Así lo afirmó después de que el viernes la Fiscalía anunciara que investigará un posible delito de abandono si el Gobierno canario no acoge a menores migrantes. “No estamos abandonando a los menores y entendemos que cuando llegan a Canarias no están en desamparo, sino bajo la custodia temporal del Estado”, manifestó. Domínguez recordó que estos jóvenes son rescatados por Salvamento Marítimo y luego, ya en la costa, pasan a estar bajo la custodia de la Policía Nacional. Entonces, los agentes entregaban los menores a una ONG, unos chicos “que no venían identificados, sino con un albarán de entrega en lotes determinados”. En este sentido explicó que lo que quieren evitar con el nuevo protocolo es que “se dejen de hacer las cosas de esa manera y se cumpla la ley”. “Lo que estamos exigiendo es que cuando se entregue a ese menor se haga a la comunidad autónoma y no a una ONG porque quien debe darle un documento debe ser un funcionario público; que no se entreguen en un albarán, sino de manera individualizada con fotografía, huella dactilar, nombre, identificación y que sepamos exactamente a dónde va a ir”, aseveró.El ministerio de Juventud, por su parte, remitió a la Fiscalía de Menores un informe sobre el protocolo aprobado por Canarias, que señala que la tutela de los menores llegados en patera compete inicialmente al Estado y que advierte de que no los aceptará en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados, al considerar que podría ser constitutivo de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia. Según el ministerio, la legislación indica que la competencia en materia de protección de menores es “exclusiva” de la comunidad autónoma.

Piden seis años de cárcel para Salvini por bloquear el Open Arms

La Fiscalía de la ciudad italiana de Palermo, en el sur de Italia, pidió ayer 6 años de cárcel para el ultraderechista Matteo Salvini por haber impedido durante veinte días el desembarco de la nave de salvamento de la organización española Open Arms con 147 inmigrantes a bordo salvados en el Mediterráneo en agosto de 2019, en el marco de su férrea política de puertos cerrados. La fiscal concluyó, en la que fue la primera vista por el caso, que el acusado “era consciente de la ilegitimidad de sus actos” y que “el rechazo consciente” de la nave “lesionó la libertad de 147 personas”. Salvini, actual vicepresidente del Gobierno italiano, no acudió al juicio.