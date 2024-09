Moncloa revisará los delitos de injurias contra instituciones y reforzará el control a medios

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros aprobó ayer una primera propuesta del anunciado plan de regeneración democrática, que prevé modificar el Código Penal para revisar los delitos de injurias contra las instituciones del Estado, pero no especifica qué ocurrirá con las injurias a la Corona. Incluye también medidas como la obligatoriedad de participar en debates electorales, cambiar la ley de Secretos Oficiales o crear un registro sobre la propiedad y financiación de medios de comunicación. El plan, anunciado por Pedro Sánchez como un mecanismo para combatir lo que denominó como “la máquina del fango”, recibió críticas de sus socios de investidura, que advirtieron de falta de contundencia.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo que el plan cuenta con 31 medidas que el Gobierno central “implantará en los tres años que tiene de legislatura”. En lo referente a la prensa, Moncloa quiere más transparencia sobre la financiación de los medios y cambiar las leyes que regulan el derecho al honor y a la rectificación. Defiende que los tribunales den una respuesta “ágil y efectiva” a cualquier bulo que se publique “en un medio o seudomedio” para garantizar el derecho al honor. Creará un registro de medios con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben.También prevé modificar la ley mordaza para acabar con las sanciones a periodistas que cubren actuaciones de la Policía y las fuerzas de seguridad.El PP avanzó que no apoyarán ninguna medida que busque “la censura” o “tapar” investigaciones judiciales, en referencia a la de la mujer de Sánchez. Bolaños acusó a los populares de ser “financiadores y beneficiarios” de “pseudomedios que propagan bulos”.El diputado de Sumar Enrique Santiago aseguró que el plan acordado con el PSOE supone la derogación de las injurias a la Corona, aunque a los socialistas “les cueste llamar las cosas por su nombre”.El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mostró su “decepción” sobre el plan: “Se ha quedado en maquillaje. Desde el final de Los Serrano no me decepcionaban tanto”, ironizó.

Junts tumba la ley para regular los alquileres de temporada

El Congreso tumbó ayer la proposición de ley para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones, después de que los siete diputados de Junts votaran en contra, en lugar de abstenerse, como habían anunciado inicialmente. La propuesta, que tiene como objetivo combatir el uso abusivo de los contratos de temporada para evitar que los propietarios burlen el tope de precios del alquiler, fue promovida por organizaciones sociales y de inquilinos, y se había promovido en el Congreso por iniciativa de Sumar, ERC, el BNG y Bildu. Aunque por la mañana Junts había anunciado que se abstendería, lo que hubiera permitido al texto prosperar, finalmente los juntistas cambiaron de opinión y votaron en contra, junto al PP, UPN y Vox. La diputada de Junts Marta Madrenas criticó algunos aspectos de la proposición de ley, como la limitación del alquiler de temporada a seis meses, y el secretario general del partido, Jordi Turull, denunció que la iniciativa “criminaliza” a la propiedad e invade competencias de la Generalitat. “Junts no será el partido que facilite una ley que invade competencias a Catalunya”, aseguró, antes de añadir que “es una ley que lejos de solucionar el problema (sobre la vivienda), lo agrava”.Partidos como ERC, Sumar y Podemos criticaron el voto en contra a última hora de Junts a proposición de ley. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró en sus redes sociales que los juntistas tumbaron la iniciativa porque “son de derechas” y “porque les sale gratis”. Los republicanos denunciaron que el voto de los de Carles Puigdemont va “contra la gente” y lamentaron que “no han permitido avanzar en el debate parlamentario”.El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, criticó a Junts por “cambiar el sentido de su voto, en contra de lo acordado”, y le acusó de haber incumplido su palabra y elegir “a los especuladores”.Entretanto, el Sindicat de Llogaters acusó a los juntistas de “mentirosos” y de condenar a los inquilinos “a la miseria”.

Migración e inversión, claves para negociar los presupuestos

Junts recordó ayer al PSOE que no aceptarán un “pacto rebajado” en materia de competencias de inmigración en Catalunya. Los juntistas confían en que el traspaso de estas competencias a la Generalitat, que aseguran que pactaron con el Gobierno español en enero, se pueda aprobar antes de fin de año, aunque desligan este asunto de la negociación para los presupuestos españoles de 2025. Entretanto, el secretario general de Junts, Jordi Turull, advirtió al PSOE que ha creado un “contexto que hace muy complicado” su apoyo a las cuentas, y dijo que esperarán a conocer la evolución de datos sobre la ejecución de los presupuestos en Catalunya.