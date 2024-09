Rovira pide “repensar” ERC para superar las “quiebras éticas” y Junqueras eleva el tono

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, pidió ayer “repensar” el partido ante “los errores garrafales, las quiebras éticas y morales, y los protocolos internos que no han funcionado”. Pese a no citar la polémica de los carteles contra los hermanos Maragall, apostó por “depurar responsabilidades”, y apuntó al congreso del partido de noviembre como una “oportunidad” para “repensar al partido desde el reconocimiento de los éxitos logrados”. Sus declaraciones coincidieron con la presentación de ‘Militància Decidim’, la lista de Oriol Junqueras para dirigir ERC. Este se mostró muy duro con la dirección del partido, y dijo que “no coseremos ninguna herida que no hayamos limpiado”.

Rovira defendió que “quizá sí que hace falta fuego nuevo para una nueva izquierda nacional, donde la militancia decidimos siempre sin perder de vista ese espíritu colectivo del referéndum del 1-O”, dijo, en un juego de palabras que incluye el nombre de las cuatro candidaturas que optan a liderar el partido. Por otra parte, advirtió al Govern de Salvador Illa que será “prácticamente imposible” negociar el presupuesto catalán sin “avances rotundos” en materia de financiación.Por su parte, Junqueras se comprometió a “rescatar” a ERC y acusó a la dirección del partido, liderada por Rovira, de haber creado una ‘estructura B’ para tomar decisiones “al margen del presidente del partido”, entonces él mismo. Presentó su candidatura y propuso a la exdiputada Elisenda Alamany como secretaria general de Esquerra. Lo hizo en un acto en Olesa de Montserrat, al que acudieron dirigentes del partido como el leridano Bernat Solé.Entretanto, la diputada de ERC Pilar Vallugera advirtió a Junts que es un “error” alinearse con PP y Vox en el Congreso y presentarse como “salvadores de Catalunya”.

El PP censura al PSOE por reunirse con Junts en Suiza

El PP cargó ayer contra el PSOE por reunirse el viernes en Suiza con el expresident Carles Puigdemont. La vicesecretaria de Sanidad de los populares, Ester Muñoz, tildó de “increíble” que “no se pueda hablar sobre financiación en la Conferencia de presidentes y sin embargo los Presupuestos Generales de España sí se puedan negociar en Suiza con Puigdemont”. Por su parte, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, aseguró que el PSOE será quien “confirme o no” la reunión con el expresident en Suiza. “Esa es la diferencia con el PP, que han tenido reuniones y nunca supimos de qué hablaron”, dijo, en referencia a la investidura fallida del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.