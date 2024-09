México veta al rey en la toma de posesión de su presidenta

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Las autoridades mexicanas han provocado otro choque diplomático con España al no invitar al rey Felipe VI a la investidura el martes de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Ella misma justificó esta decisión en que el monarca no respondió a la carta del actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en la que reclamaba que pidiera perdón por la conquista. El presidente español, Pedro Sánchez, tildó de “inaceptable” e “inexplicable” la “exclusión” de Felipe VI de la ceremonia, a la que Moncloa no asistirá. Sheinbaum aseguró ayer que la carta de López Obrador al rey “no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática”. “En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación”, denunció. Sostuvo que “México y España comparten una sólida relación de amistad”, aunque “nuestra relación se beneficiaría con una renovada perspectiva histórica”. López Obrador respaldó a Claudia Sheinbaum y reclamó a España dejar “la prepotencia y arrogancia” para ofrecer disculpas “a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, remarcó que el Gobierno español “no puede aceptar” que no se haya invitado al rey, y sostuvo que “si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada” en el acto. Además del monarca, estaba previsto que acudieran el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la vicepresidenta segunda del Gobierno central, Yolanda Díaz. El diputado de Sumar Gerardo Pisarello dijo que irá a la toma de posesión de Sheinbaum y criticó la “arrogancia” de Felipe VI.La falta de un representante de España en la investidura de Sheinbaum es un nuevo momento de tensión bilateral desde que López Obrador declarara en febrero de 2022 una “pausa” en las relaciones por los abusos que él denuncia que cometieron las empresas españolas en México, en particular del sector energético.