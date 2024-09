Netanyahu avisa a Irán de que Israel no se detendrá ante "el arco del mal" en Oriente Próximo: "Estamos ganando"

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado desde la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Israel trabaja para la paz, a pesar de los numerosos ataques lanzados contra el Líbano o la Franja de Gaza. En un discurso pronunciado este viernes desde Nueva York, el mandatario hebreo ha criticado que varios países extendieran "mentiras" contra Tel-Aviv y ha reivindicado el papel que juega el país en la región ante la amenaza de los "asesinos salvajes" de Hamás y Hizbulá. "Estamos ganando", ha dicho Netanyahu en referencia al conflicto abierto al Oriente Próximo, al mismo tiempo que ha apuntado que Israel "no se parará delante de lo que considera "el arco del mal" en la región.

Netanyahu ha iniciado su intervención reconociendo que no tenía intención de asistir a la cumbre de la ONU, pero que finalmente ha cambiado de opinión para "dejar las cosas claras". "La verdad es que Israel busca la paz, trabaja para la paz y volverá a conseguir la paz, aunque nos enfrentamos a enemigos que buscan nuestra aniquilación", ha manifestado.

En este sentido, ha hecho mención del lanzamiento de misiles por parte del Irán sobre territorio israelí y ha recordado los hechos del 7 de octubre, cuando Hamás llevó a cabo un ataque a Israel que acabó con más de mil muertos y la toma de más de 200 rehenes, algunos de ellos todavía retenidos en la Franja de Gaza.

"Quiero asegurar que no descansaremos hasta que los rehenes vuelvan a casa", ha expresado Netanyahu, quién al mismo tiempo se ha mostrado contundente con Irán. Si nos atacáis, atacaremos más fuerte; no hay ningún punto en el Irán donde el largo brazo de Israel no pueda llegar", ha avisado.

De la misma manera, ha reivindicado que Hamás "tiene que desaparecer" y ha cargado contra aquellos países que defienden la causa palestina. "A los que dicen que Hamás se tiene que quedar; imaginaos que se hubiera permitido a los nazis reconstruir Alemania después de 1945", ha señalado. "No busquemos restablecer Gaza, sino desmilitarizarla y desradicalizarla para asegurar que esta sea la última vez que tenemos que luchar, ha añadido.

De hecho, el líder hebreo ha presentado Irán y Palestina, con Hizbulá y Hamás, y sus principales socios en la región -Siria, Irán y el Líbano- como "una maldición" y el eje formado por Israel y el resto de potencias árabes -con Arabia Saudí al frente- como "una bendición" que trabaja para la prosperidad de la zona. "La paz con Arabia Saudí convertiría el Oriente Próximo en una gran potencia y supondría la reconciliación histórica entre árabes y judíos; mientras Israel está comprometida en eso, Irán y sus socios no", ha expresado.

Críticas en el Tribunal Internacional de Justicia

Aprovechando su intervención, Netanyahu también ha criticado las sentencias contra su figura y el país hebreo del Tribunal Internacional de Justicia, diciendo que las acusaciones sobre los ataques deliberados contra población civil son "falsos" y afirmando que el ejército israelí hace "todo el posible" para minimizar los daños civiles.

En el mismo sentido, ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que impulse nuevas sanciones contra el Irán para asegurar que el país "nunca consiga armas nucleares".