Montero limita al IRPF la cesión de tributos a Catalunya pactada con ERC

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de hacienda, María Jesús Montero, señaló ayer que el acuerdo entre PSC y ERC para la financiación singular de Catalunya se limita por el momento a ceder la recaudación del IRPF a la comunidad.Con todo, en declaraciones desde Cádiz, apuntó que la “vocación” es aumentar las cesiones de “gran parte de los impuestos que recauda” Catalunya “de forma paulatina, a lo largo de los años”. “Ahora mismo lo que hay es respecto al IRPF, que es lo que aparece en el acuerdo. Y todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido”, subrayó la ministra. El acuerdo “habla literalmente de una fecha para lo que significa el IRPF y de una vocación de que a lo largo de los años se tiene la expectativa” de ceder más impuestos, aseveró.

Tras estas declaraciones, ERC matizó que tras la cesión del IRPF en 2025, “se tendrá que ceder el resto” de impuestos tal como figura en su pacto para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Para los republicanos, de las palabras de la ministra de se desprende que el Gobierno “cumplirá con lo que sale del acuerdo” y ese pacto, afirmaron, incluye que la Generalitat “gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos que se pagan en Catalunya, empezando por el 100% del IRPF en 2025”. A las palabras de Montero también reaccionó desde Lleida el secretario general de Junts, Jordi Turull (más información en página 5) y la Comunidad de Madrid, que instó a Montero a “explicar todo el acuerdo”.

Cantabria y La Rioja reclaman retirar el cupo catalán

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, exigieron ayer a Pedro Sánchez la retirada de la propuesta de ofrecer una financiación singular para Catalunya. “Le he pedido que retire el concierto separatista y corte de pura cepa cualquier adelanto hacia la independencia fiscal de Catalunya, que no puede salir del régimen común”, declaró la popular Sáenz de Buruaga después reunirse con el jefe del Ejecutivo en Moncloa. “Desfigura el estado de las autonomías”, avisó. Gonzalo Capellán, también del PP, expresó su oposición a cualquier acuerdo de financiación que implico la pérdida de recursos para su territorio.Sánchez logró rebajar los ánimos del presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, uno de los barones que se ha mostrado contrarios al pacto alcanzado entre su partido y ERC, dándole “garantías” de que la reforma del sistema de financiación se negociará de forma multilateral y que el Ejecutivo presentará una propuesta en la que todas las comunidades aumenten sus ingresos. Sin embargo, Barbón quiso dejar claro al presidente su posición crítica con el concierto económico pactado entre PSC y ERC, adelantando que no va a “apoyar nada que perjudique los intereses de Asturias”