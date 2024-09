Netanyahu eleva la amenaza contra Líbano y avisa a Irán: “Si atacáis, iremos más fuerte”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dejó claro ayer en la Asamblea General de la ONU que no piensa aceptar un alto el fuego ni en Gaza ni en Líbano y, tras asegurar que su país “está en guerra luchando por su vida”, amenazó a Irán con duras represalias en caso de un ataque. “Si nos atacáis, atacaremos más fuerte. No hay ningún punto en Irán donde el brazo de Israel no pueda llegar”, advirtió, antes de proclamar que su país “está ganando” la guerra. El primer ministro israelí dio su discurso mientras el Ejército hebreo seguía atacando objetivos de la milicia chií libanesa Hizbulá.

En este contexto, Netanyahu, que no ha solicitado reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres, insistió en que Israel seguirá “golpeando a Hizbulá con todo su poder” hasta “alcanzar todos nuestros objetivos”. A pesar de los ataques israelíes en la Franja de Gaza y Líbano, aseguró que solo “busca la paz” y que está luchando para defenderse de “enemigos salvajes”.Por otra parte, el primer ministro israelí tendió la mano a Arabia Saudí para un eventual acuerdo de paz y reconocimiento mutuo que, afirmó, traería una era de prosperidad a la región. “Una paz así sería un jalón histórico, traería la reconciliación entre árabes e Israel, el islam y el judaísmo, La Meca y Jerusalén”, aseguró.Sin embargo, el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, rechazó la propuesta de Netanyahu, al que reprochó “no haber mencionado ni una sola vez a Palestina” en su intervención ante Naciones Unidas. “Ni una sola vez ha mencionado a los palestinos y ese es exactamente el problema”, subrayó.Las duras palabras de Netanyahu llegan mientras la comunidad internacional centra sus esfuerzos en intentar impedir una guerra total en la región. El miércoles, en el marco de la Asamblea General de la ONU, doce potencias, encabezadas por EEUU y Francia, pidieron que se detengan las hostilidades de inmediato y durante 21 días, además de proponer también una tregua en Gaza. Antes de la comparecencia de Netanyahu ayer, las autoridades israelíes se habían abierto a estudiar la propuesta.

Israel bombardea la sede de Hizbulá en Beirut

El Ejército de Israel bombardeó ayer el cuartel general de la milicia libanesa Hizbulá, ubicado bajo edificios residenciales en Beirut, la capital de Líbano. El objetivo del ataque sería el jefe del grupo chií, Hasán Nasrala, aunque al cierre de esta edición se desconocía si este estaba en el edificio en el momento del ataque. “Después de casi un año en el que Hizbulá disparó cohetes, misiles y drones suicidas contra civiles israelíes, después de casi un año en que Israel advirtió al mundo y le dijo que debía detener a Hizbulá, Israel está haciendo lo que todo Estado soberano del mundo haría”, dijo el portavoz militar israelí, Daniel Hagari. Al menos dos personas fallecieron y otras 76 resultaron heridas en el bombardeo, según el ministerio de Salud libanés, que describió estas cifras como un balance preliminar, teniendo en cuenta la fuerza e intensidad del ataque israelí. Además, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó de que los bombardeos provocaron una “gran destrucción” y el derrumbe de varios inmuebles residenciales. Este es el sexto ataque contra la zona desde el inicio del fuego cruzado entre las partes el 8 de octubre de 2023 y el cuarto en tan solo una semana.Por su parte, el coordinador humanitario de la ONU para Líbano, Imran Riza, alertó que el incremento de los bombardeos israelíes son “catastróficos” y lamentó que el país “atraviesa su periodo más mortífero en una generación”.

Teherán avisa con responder en caso de que estalle una “guerra abierta”

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, advirtió de que Teherán “no permanecerá indiferente” en caso de que estalle una “guerra abierta” en Líbano, en medio del incremento de los bombardeos por parte de Israel contra territorio libanés durante los últimos días. Asimismo, lamentó la “incapacidad” y el “fracaso” de la comunidad internacional a la hora de “poner fin a los crímenes del régimen de ocupación sionista” y resaltó que esto ha llevado a que la situación en la Franja de Gaza y en Líbano sea “alarmante”. En la misma línea, el primer ministro de Irak, Mohamad Shia al Sudani, criticó en la Asamblea General de Naciones Unidas la “vergonzosa parálisis” de la comunidad internacional ante la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza y que esta inacción “empodera a los criminales para que expandan el conflicto”, en aparente referencia a los ataques israelíes contra Líbano.