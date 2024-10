Assange habla por primera vez desde su liberación: "Soy libre porque me he declarado culpable de hacer periodismo"

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha acusado a los Estados Unidos de haberlo perseguido por publicar información de interés público, y a los países europeos de permitir vulneraciones de derechos humanos en connivencia con Washington. "Soy libre porque me he declarado culpable de hacer periodismo, no porque el sistema de garantías haya funcionado", ha lamentado el australiano este martes en su primera comparecencia pública desde su liberación en junio. Assange ha denunciado "la campaña de represión internacional de la CIA" por silenciar a las voces disidentes, la "criminalización del periodismo" y "el abuso" de las peticiones de extradición.

"Garantizamos que la luz de la libertad no se apaga, que la búsqueda de la verdad continúa, y que las voces de la mayoría no son silenciadas por los intereses de una minoría", ha pedido el activista al acabar su primera intervención ante un grupo de diputados de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en Estrasburgo.

En el turno de preguntas, Assange ha admitido las dificultades personales en "readaptarse al mundo" después de pasar tantos años recluido y en prisión. "Vuelvo a hacer de padre de unos niños que han crecido sin mí. A ser un esposo otra vez. Incluso, a tener que tratar con una suegra", ha dicho bromeando. Acto seguido su esposa y abogada Stella Assange le ha apagado el micrófono risueño.

A pesar de este breve momento de distensión, Assange ha pronunciado un discurso lento y entrecortado. Él mismo se ha disculpado antes de empezar avisando de que no podría hacer una presentación de una forma "aseada": "El aislamiento ha pasado factura".

"Fui naïf confiando en la ley", ha dicho, admitiendo que se esperaba algún tipo de represalia por las publicaciones de WikiLeaks, si bien no del alcance que han tenido finalmente.

Pacto con los EE.UU.

Desde el portal WikiLeaks, Assange publicó el año 2010 millares de documentos clasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos vinculados a conflictos como la guerra de Afganistán, la filtración mayor desde los Papeles del Pentágono. Eso lo obligó a refugiarse al Reino Unido, donde el año 2012 la embajada del Ecuador en Londres le concedió asilo político.

Después de siete años residiendo en el mismo espacio, el año 2019 ingresó en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh (Londres) pendiente de una posible extradición en los Estados Unidos, donde estaba acusado de hasta 18 delitos contra la Ley de Espionaje norteamericana. A lo largo de los últimos años, sin embargo, la justicia británica denegó las peticiones que se emitían desde el país norteamericano porque Washington no ofrecía bastantes garantías que el activista tendría un juicio justo si finalmente era juzgado en territorio estadounidense.

Finalmente, Assange se declaró culpable de un delito de conspiración que comporta una pena máxima de 10 años de prisión en un pacto con las autoridades estadounidenses. Con el acuerdo evitó la extradición en los EE.UU. y su liberación el pasado junio, ya que en el Reino Unido ya había cumplido cinco años.

Assange salió de la prisión después de haber pasado más de cinco años, y volvió a Australia con su familia.